Riprendendo il concetto e le la filosofia del modello uscito nel 1981, la quattro cilindri di Hamamatsu ripropone in chiave moderna l'iconica seminuda giapponese: unica, originale e sportiva.

2 condivisioni

di Mirko Colombi - 30/07/2019 11:04 | aggiornato 30/07/2019 11:08

Al cospetto di un giapponese DOC, pronunciando la parola "katana", susciteremmo in lui sensazioni di orgoglio, rispetto ed onore. Anche in Europa, non occorre essere Samurai per ricordare che la katana è una spada utilizzata in passato nei combattimenti. E non serve essere un motociclistica per sapere che la Katana è una moto che ha segnato - positivamente - la storia di Suzuki.

Suzuki Italia La Suzuki Katana 2019 ha mantenuto il simbolo storico della versione Anni '80

Continuando a farlo: dalla prima versione uscita nel 1981 ad oggi è trascorso molto tempo, ma la quattro cilindri di Hamamatsu mantiene le medesime caratteristiche della progenitrice. Originale nel design, affascinante nell'aspetto, sportiva, seria e mai volgare. Davvero mai: ricordiamoci che la filosofia locale si basa sul "vedo - non - vedo", concetto che attrae a magnetizza. Infatti, alcune parti come motore, impianto di scarico e frizione, si possono ben ammirare, in una (semi)nuda apparentemente silenziosa, però dotata di grande personalità estetica e dimamica.

Suzuki Katana: la genesi

Ispirandosi alla sciabola con impugnatura a due mani, il concept degli uomini di Hamamatsu era chiaro e semplice: tra la fine degli Anni '70 e l'inizio degli Anni '80, le Case giapponesi iniziarono una vera e propria "guerra" tecnologica, sfoggiando stili e soluzioni ardite, affidabili ed all'avanguardia. Proprio coi tre valori appena citati, la prima Katana vide la luce, contraddistinguendosi immediatamente.

Numerose le assonanze con il settore automobilistico, dal quale la moto riproponeva particolari di evidente richiamo alle quattro ruote. Il fanale centrale, per esempio, tanto piaciuto quanto rivoluzionario. Altre scelte coraggiose erano legate alla strumentazione, con tachimetro e contagiri sovrapposti. L'ergonomia della motocicletta fu pensata per soddisfare un'utenza ampia, con l'obiettivo di offrire una posizione comoda in sella, in qualsiasi tipo di utilizzo.

Suzuki Italia Nei primi Anni '80, la Suzuki Katana era una moto diversa ed unica nel suo genere

Due le motorizzazioni lanciate in quegli anni: dal prototipo di 650 centimetri cubi, nacquero quelle da 750 e 1100cc, entrambe sulla breccia per almeno cinque stagioni complete. Stagioni, perché la Sport Touring nipponica si poteva apprezzare in qualsiasi situazione climatica possibile. Senza esagerare. Sebbene non fosse estremamente dedicata alle corse e per nulla estrema, la Katana possedeva una innata indole sportiva:

Conducimi lenta o veloce, mantenendo però sempre un'impugnatura a due mani: ricordati che sono così affilata, tanto da tagliare in due una foglia cadente con un sol fendente

Il design, la livrea e l'allestimento 2019

Fedeltà ai propri princìpi, per questo la versione 2019 della Katana somiglia davvero alla prima nata nel 1981. In un doveroso tributo nei confronti del mito, il nome iconografico è riportato su una fiancata laterale. Molti dettagli sono stati disegnati per onorare il successo riscosso dalla storica quattro cilindri di Hamamatsu. In primis, il gruppo ottico tagliato a metà, con parta alta e bassa assolutamente dissimili, ed un faro a LED che ricorda la spada giapponese, diventata vero e proprio oggetto di culto.

La linea della moto non segue una logica ben precisa. O meglio, il design ha uno spicco proprio, geniale, originale, facilmente distinguibile. Poco vestita (ma bene) dal baricentro in su e ben dotata, partendo dal telaio minimal, sino al codone squadrato e filante, con appena sotto un parafango in stile roadster e molto utile su percorsi bagnati, polverosi e fangosi. Le posizioni di sella, pedane e manubrio favoriscono la voce confort, mettendo da parte la scomodità. Su questo modello, nessuno deve soffrire.

La strumentazione LCD conferma la tesi di praticità profusa nella realizzazione finale. La dashboard è comprensibile e facilmente consultabile, anche da chi non ha una diottria di 10/10. Il colpo d'occhio anche sul propulsore, che presenta quattro collettori di scarico grintosi ed eleganti, che confluiscono in un terminale contenuto ed aggressivo. Nero, perché è giusto non farsi notare troppo o inutilmente. Ereditando il motore - bomba della GSX-R 1000 annata 2005, il lavoro è stato dedicato all'elettronica, con tre possibilità di controllo trazione. Una forcella KYB a steli rovesciati e l'impianto frenante Brembo conferiscono ancora più sportività alla Katana, che promette di farci divertire e farci notare, sia nella versione grigia che in quella nera.

Suzuki Katana: come si guida su strada

Pinze Brembo e doppio disco di 310 millimetri

Prima di saltare in sella, la riflessione, più che spontanea: ci vuole coraggio nel proporre una linea così. Non vogliamo definire "strana" la Katana, non sarebbe giusto farlo. Questa Suzuki è davvero originale e, per capirne il senso, occorre rileggerne la storia. Anche un bel viaggetto in Giappone non guasterebbe e, ve lo assicuriamo, acquisendo un minino di cultura orientale, capirete come e perché la versione 2019 sia totalmente riuscita.

Le quote di sella, manubrio e pedane, sono indovinate. Anche da fermi, appare chiaro come la moto sia ospitale e comoda. Ottimo inizio, come bello il saluto che arriva spingendo il pulsante d'accensione. Il simbolo Katana in una strumentazione ricca di informazioni spicca, perché la spada che taglia la famosa foglia cadente non deve assolutamente mancare. Come devono essere presenti le informazioni più utili: temperatura acqua, contagiri, consumo medio ponderato, livello batteria, marcia inserita, indicatori direzionale e livello del TC, ovvero, del controllo di trazione.

Cambio e frizione sono morbidissimi. Inserita la marcia, notiamo immediatamente come la risposta del motore risulti dolce e modulabile. Merito del comando del gas, modificato nel profilo della camma che muove il cavo: la prima parte di apertura del gas è meno aggressiva di quanto ce l'aspettassimo. Salendo di giri, la risposta del quattro cilindri Suzuki è corposa, generosa. Corposa, perché di cavalli ne arrivano tanti. I 150 dichiarati si sentono tutti, infatti, acquisiamo velocità in un battibaleno. Generosa è anche la coppia offerta - 108 Nm - a garantire una spinta fuori in uscita di curva da vera racer. Lo aveva promesso: tenetevi stretti con due mani, altrimenti volerete via.

Contrariamente ad una sportiva, la Katana è molto comoda. Fidatevi: eventuali mal di schiena e dolori a spalle e polsi non si faranno sentire, perché questa spada è tagliente, elegante ed ergonomica. Del resto, nella storia, gli stessi Samurai prediligevano impugnature pratiche e confortevoli. In una posizione eretta, che si vada piano o veloce, è possibile godersi la moto in sicurezza, tenendo alto lo sguardo. I dettagli della strada e del paesaggio non vi sfuggiranno.

Come non vi sfuggirà la capacità della Suzuki di sorprendervi. Se volete darci dentro, ogni componente meccanico sarà vostro alleato. Cambio preciso e motore elastico, controllo di trazione efficace - consigliabile il livello 2 su strada asciutta - vi faranno dimenticare modelli più estremi e sacrificati. Anche frenando, vi renderete conto della cura costruttiva dedicata dagli ingegneri nipponici. L'impianto Brembo dal doppio disco di 310 millimetri risponde forte alle sollecitazioni della mano destra, in combutta con il sistema ABS Bosch.

Suzuki Italia Terminale nero satinato e catalizzatore Euro 4 sulla Katana 2019

Cosa manca? Le curve. Non preoccupatevi, la Katana sa e può fare bene anche quelle. Che si trattino di lenti tornanti stretti o lunghe pieghe in appoggio, la sicurezza infusa dal telaio in alluminio regala fiducia, come importante è il lavoro delle gomme Dunlop Roadsport 2, modello azzeccato per la Katana. La quantità di grip offerto, arriva sempre e comunque, in frenata e accelerazione.

La Suzuki ha personalità da vendere a chiunque si soffermi ad ammirarla. Esaurita la benzina abbastanza presto - il serbatoio non è poi così capiente, solo 12 i litri di capacità - ci fermiamo per il rifornimento. Tante le domande da parte dei motociclisti presenti, in primis quella relativa al carattere della Katana: con 150 cavalli, quale mappatura usare in strada? Opzione non prevista, nonostante ci sia un efficiente controllo di trazione. La risposta sembra arrivare dalla moto stessa:

Ti metterò a tuo agio, ti sentirai molto comodo. Farò di tutto per aiutarti e divertiriti mentre guidi, ma sappi che non cambierò mai la mia personalità per compiacerti

Lo troviamo giusto: rimanere sé stessi nonostante tutto, malgrado i tanti anni passati dal 1981 al presente, fedeli al nome che si porta e all'azienda che ci ha fatto crescere. La Suzuki Katana è così. Piaccia o no, ve la ricorderete, sia nella prima versione che in quella attuale. Sarebbe stato inutile e controproducente per i tecnici di Hamamatsu copiare, incollare e scimiottare. No, loro hanno preferito ripercorrere la propria prestigiosa storia. Addirittura, migliorandola.

Suzuki Italia La Suzuki Katana monta un dashboard a cristalli liquidi, completo di ogni informazione

Suzuki Katana 2019: il nostro giudizio

Soffermarsi al puro impatto estetico sarebbe riduttivo e irrispettoso nei confronti di una fetta di storia motociclistica. Da primi anni '80 all'epoca moderna, Suzuki ha profuso una logica e un impegno importante nel progetto Katana, andando incontro a eventuali critiche e commenti di ogni genere. Decisione coraggiosa, che condividiamo: perché comportarsi come gli altri? Perché essere come gli altri?

Decisamente meglio provarci, rischiare, rivoluzionare. Comunque vada, il risultato garantirà successo, poiché, prima o poi, il conformismo stufa, annoia. Non fa questi errori la Katana, con il suo design costituito da un mix di retrò vintage e futurismo. Ovunque andiate o la parcheggiate, la Suzuki attirerà feedback di ogni sorta. Per questo, non allarmatevi o stupitevi: il messaggio di Hamamatsu è perfettamente arrivato al destinatario.

Mentre guidate, altre "stranezze" vi appariranno sensate. Il gran motore, la facilità di utilizzo e la comodità vi faranno sentire serviti e riveriti. L'ospitalità del popolo giapponese è rinomata, come nota è la riluttanza che provano nei confronti dei cambiamenti radicali. Per questo, sappiate che la Katana è un modello unico nel suo genere, inimitabile, impossibile da modificare. Rimasti fedeli al concetto, quelli di Engines Engineering, su disegno dell’italiano Rodolfo Frascoli, sono riusciti a migliorarla, con moltissimi occhi orientali a supervisionare il tutto.

Suzuki Italia Due colorazioni disponibili per la Suzuki Katana 2019

Semaforo verde

Stile unico: nessuna motocicletta di inizio Anni '80 e nessuna attuale riesce a fondere originalità estetica ed efficacia nella guida. Non giudicate né sottovalutate la Katana senza conoscerla o averla prima provata. Noi diciamo che vi piacerà, perché si è rivelata facile, veloce, versatile e comoda. Oltretutto, se parleranno della moto, lo faranno anche di voi. Niente male, no?!

Prestazioni: i 150 cavalli del motore rivisto della GSX-R 1000 ci sono tutti e sono ben sfruttabili. Non verrete abbandonati dai freni quando ne avrete bisogno, grazie ad un impianto Brembo di livello. La qualità meccanica giapponese è una sicurezza, specialmente se parliamo di Suzuki, una delle marche più affidabili del panorama motociclistico.

Semaforo giallo

Scarsa capacità serbatoio carburante: dopo pochi chilometri - a buona andatura, lo ammettiamo - è stato necessario fermarsi alla stazione di servizio. Esperimento ripetuto, facendo il pieno di benzina e... autonomia piuttosto limitata. Dodici litri sembrano pochi per un modello sport tourer, occorerebbe averne qualcuno in più, soprattutto quando si percorrono itinerari sconosciuti o con pochi benzinai nei paraggi.

Semaforo rosso

L'attesa: Suzuki è una Casa motociclistica, automobilistica e produttrice di motori marini. Questo colosso ha sempre realizzato modelli e serie di successo, tanto da divenire marca di riferimento in alcuni segmenti di mercato. Appunto: conoscendo il potenziale dell'azienda e la capacità di stupire gli utenti, era necessario attendere 34 anni per evolvere l'originale Katana? Va bene, le rivoluzioni non avvengono poi così spesso, ma ci piacerebbe che ad Hamamatsu osassero più di sovente. Hanno dimostrato di saperlo fare bene.

La scheda tecnica ed il prezzo

MOTORE

4 cilindri, 4 tempi, raffreddamento a liquido Alesaggio per corsa: 73,4 x 59,0 mm Cilindrata: 999 cc. Rapporto di compressione: 12,2 : 1 Potenza max e regime: 110 kW (149,6 CV) a 10.000 giri/min Coppia max e regime: 108 Nm 9.500 giri/min Lubrificazione: Con olio nel carter Accensione: Elettronica Frizione: Multidisco bagno d’olio Euro 4 Catalizzatore: Si



MASSE E DIMENSIONI

Lunghezza max: 2.130 mm Larghezza max: 835 mm Altezza max: 1.110 mm Interasse: 1.460 mm Altezza sella da terra: 825 mm Peso in ordine di marcia: 215 kg Serbatoio carburante: 12 litri



CICLISTICA

Sospensione anteriore: Forcella telescopica KYB a steli rovesciati completamente regolabile + precarico molla Sospensione posteriore: Monoammortizzatore tipo link Ruota anteriore: 120/70 ZR 17 M/C (58W) Ruota posteriore: 190/50 ZR 17 M/C (73W) Angolo di sterzo: 29° Angolo di cannotto: 25° Avancorsa: 100 mm



FRENI

Freno anteriore: Doppio disco da 310 mmFreno posteriore: Disco da 250 mm Sistema ABS Bosch



Prezzo di listino: 13690 euro f.c.