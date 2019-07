Nelle serie minori inglesi verrà introdotta una novità epocale: l'arbitro estrarrà il giallo e il giocatore scorretto dovrà rimanere fuori dal campo dieci minuti.

di MarcoValerio Bava - 30/07/2019 18:48 | aggiornato 30/07/2019 18:52

Una rivoluzione. Un cambiamento epocale. Perché il calcio è calcio sempre e ovunque anche se non interessa i campionati maggiori. E chissà che la novità che vivranno da questa stagione le competizioni minori inglesi, in futuro non possa interessare anche i tornei top d'Europa. Rivoluzione. Dunque. Ma perché? La Football Association, cioè l'organo di controllo del calcio di Sua Maestà, ha deciso infatti di mettere nero su bianco la cosiddetta espulsione temporanea.

Un concetto non nuovo invece a sport come il rugby o la pallanuoto, un cambiamento invece epocale per il football. Già perché ora nelle serie minori del calcio britannico sarà meglio non far arrabbiare il direttore di gara.

A essere coinvolte saranno le categorie inferiori. Come detto. La rivoluzione interesserà dalla quinta alla settima categoria del National League System, corrispondente cioè al nono, decimo e undicesimo livello del calcio inglese. Toccato sarà anche il movimento femminile che vedrà coinvolte le stesse categorie degli uomini. Insomma per ora un approccio soft, senza interessare i piani alti del football. Un modo per testare ulteriormente un progetto che però ha già dato risultati interessanti.

In Inghilterra arriva l'espulsione temporanea

In Inghilterra arriva l'espulsione temporanea: ecco come funziona

Sì perché in Inghilterra l'espulsione temporanea è stata già sperimentata tra i dilettanti portando a commenti positivi da tutte le componenti interpellate. Le percentuali danno ragione alla Football Association: l'84% degli arbitri, ma anche il 72% dei calciatori che hanno partecipato ai test hanno concordato sul fatto che essa fosse un'innovazione importante.

Non solo. I dati forniti dalla FA dimostrano come i comportamenti fuori dalle regole si siano ridotti del 38% attuando l'espulsione temporanea. E proprio l'amministratore delegato della Football Association, Mark Bullingham, ha così commentato il progetto:

La fase di sperimentazione ha mostrato un impatto enorme e positivo sul comportamento dei calciatori. La nostra intenzione è che ciò arrivi a tutte le categorie, per rendere il calcio più divertente e corretto.

Ma come funzione l'espulsione temporanea? Semplice. L'arbitro mostra il cartellino giallo al giocatore scorretto e con entrambe le braccia indica la linea laterale del campo; a quel punto il calciatore deve uscire e rimanere fuori dal terreno di gioco per dieci minuti. Nel frattempo, ovviamente, l'allenatore non potrà sostituire l'elemento sottoposto al provvedimento. L'Inghilterra ci prova. Dopo averlo inventato, ora gli i britannici tentano di innovarlo. Il calcio.