Naturalmente sarei dispiaciuto nel vederlo andare via. Non l'ho mai sentito dire che vuole andarsene, non so cosa si siano detti lui e la società ma personalmente vorrei che rimanesse

All'epoca avevo bisogno di risposte, avevo visto delle cose che non sembravano all'altezza di un club che voleva vincere dei trofei importanti, non ero d'accordo su alcune cose. Ma abbiamo parlato, sono bastati pochi incontri e sono rimasto

La situazione di Neymar riguarda lui e il club. Ma quando un giocatore vuole andare via, la società dovrebbe consentirlo. Ovviamente alle sue condizioni ma secondo me non va trattenuto un giocatore che vuole andarsene

Il centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, Marco Verratti, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport in cui ha affrontato diversi argomenti. Tra i primi quello di Neymar, dato in partenza destinazione Barcellona:

