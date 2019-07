Il Psg parte per la tourneé in Asia: sull'aereo c'è anche Neymar

Secondo la sua ricostruzione, Neymar l'avrebbe violentata da ubriaco in hotel. Ma il video che proverebbe lo stupro è in un tablet il cui furto è stato denunciato dalla stessa Trindade. Dal canto l'ex Barcellona ha sempre respinto al mittente tutte le accuse, pubblicando su Instagram - all'indomani della diffusione della notizia - i messaggi di WhatsApp scambiati con la ragazza. Adesso siamo vicino all'epilogo di questa storia.

Ora tutto sarà inoltrato ai magistrati brasiliani che entro 15 giorni si esprimeranno. Najila Trindade, che nelle ultime settimane ha cambiato avvocato per ben due volte, ha denunciato un fatto che sarebbe avvenuto lo scorso maggio a Parigi. Lo ha fatto però solo una volta tornata in Brasile.

Una vicenda che ha destato scalpore e che dopo poche settimane sta già finendo in archivio. Parliamo della denuncia di stupro avanzata dalla modella brasiliana Najila Trindade nei confronti di Neymar, stella del PSG. Oggi arriva la notizia che la Polizia ha deciso di chiudere il caso per insufficienza di prove.

