Lo Special One, ancora senza squadra, torna a parlare.

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 13:36 | aggiornato 30/07/2019 13:41

Riecco José Mourinho. Ancora in attesa di un'offerta che lo convinca a tornare in pista, lo Special One ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK in cui ha raccontato la sua inattività:

Ho un po' di tempo per pensare e analizzare, ma ora mi sento il fuoco dentro. I miei amici mi dicono di godermi il momento, di vivere l'estate, ma onestamente non posso godermelo perché non sono abbastanza felice per farlo

Il manager portoghese ha proseguito così: