A Milik ho detto di stare tranquillo, è vero che gli piace giocare per la squadra, ma è più attaccante e deve pensare a segnare. Al resto provvediamo noi. Manolas ha capito subito i movimenti. D'altro canto non gli mancano lo spessore e l'autorevolezza, che ha messo subito al servizio della squadra

Ha cambiato allenatore, l’Inter, il Milan e la Roma anche. E allora penso che rispetto a questi club, il Napoli parta in vantaggio. Aggiungerei anche altro. Ormai sono cinque, sei, per qualcuno anche sette anni che molti di noi giocano assieme. Ora siamo più vicini alla Juventus

