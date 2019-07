CR7 ha detto il suo fisico è integro e vuole giocare il più a lungo possibile. Stoccata al Barcellona: “Ha investito tanto negli ultimi 5 anni ma niente Champions League".

di Alberto Casella - 30/07/2019 18:52 | aggiornato 30/07/2019 18:57

L'occasione della consegna del premio Marca Leyenda era ghiotta e il giornale spagnolo non se l'è lasciata sfuggire. E lui, Cristiano Ronaldo, a Madrid per ritirare il riconoscimento, non si è sottratto al fuoco di fila delle domande, dimostrando anche in questa situazione di essere davvero già una leggenda vivente, come da dicitura del premio.

A Madrid qualcuno ancora fa fatica a digerire il fatto che uno come CR7 abbia deciso di lasciare il club più vittorioso al mondo, e la Spagna, per accettare la corte di un'altra società, blasonata sì, ma mai come quella di Florentino Perez. Così una parte delle domande verte su quella scelta quasi incomprensibile, e lui sempre a rispondere con pazienza e cortesia.

Per fortuna, poi, si gira pagina e gli argomenti cambiano. Si parla di Sarri e Juventus, delle aspettative per la stagione entrante, del suo futuro meno prossimo, della Champions League e delle favorite, del Barcellona e di Neymar. Insomma è un Cristiano Ronaldo a tutto tondo quello che esce dal ritratto di Marca, uno che non si sottrae a nessuna domanda, un campione anche davanti al microfono.

Cristiano Ronaldo ha risposto a ogni domanda sempre con grande cortesia

Cristiano Ronaldo vuole giocare fino a 40 anni

Quando gli chiedono se avendo vinto tutto si ritenga ormai soddisfatto, la risposta, conoscendolo, è scontata: proprio perché aveva vinto tutto a Madrid ha sentito l'esigenza di una nuova sfida. Ma la fame di vittorie è intatta, tanto che, dice, se nella sua bacheca dei trofei non dovesse esserci più posto, si vedrà di allargarla e poi allargarla ancora. Certo, perché anche se a febbraio compirà 35 anni CR7 non alcuna intenzione di ritirarsi:

Molto dipenderà da ciò che sento, dalla mia motivazione, perché fisicamente non sarà mai un problema. Mi sto trattando bene e penso di poter giocare tranquillamente fino a 40 anni: il fattore più importante, onestamente, sarà più psicologico, sarà quello che farà la differenza. In ogni caso tutto ha un inizio e una fine, quindi Cristiano non durerà una vita, logicamente, ma mi sento ancora forte per continuare a vincere cose importanti.

Abt last night 💞 pic.twitter.com/7t6JPbjHJC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 30, 2019

Juventus, Champions League e la stoccata al Barcellona

Arriva poi il momento della Juventus. Se Sarri ha detto che quest'anno Cristiano godrà di maggiore libertà, lui "declassa" la frase a modo di dire perché per quanto lo riguarda continuerà a giocare per la squadra. E sottolineando il concetto di squadra ribadisce che andrà avanti come ha sempre fatto, coprendo gli spazi e difendendo anche sulle palle ferme. Alla domanda se sarà l'anno buono della Juventus in Champions League, poi, la risposta è in qualche modo anche una stoccata al Barcellona, perché è il Barça che cita e non PSG o Manchester City:

È sempre l'anno della Juventus, ma alla fine la Champions va a una sola squadra. Pensiamo al Barcellona, per esempio, a quanti soldi ha investito negli ultimi 5 anni in giocatori, eppure non ha vinto la coppa. Dipenderà da molti fattori: gli incroci, i gruppi, il momento, gli infortuni, la fortuna. Comunque la Juve ha tutti gli ingredienti per vincere.

Muy contento y honrado por ganar este premio @marca Leyenda. Gracias a todos los que me han ayudado y a los que me siguen ayudando en mi carrera. pic.twitter.com/MT6Fk9yZ5q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 29, 2019

"De Ligt? Io non c'entro"

Sui nuovi compagni di squadra, le domande puntano soprattutto su Buffon e de Ligt. Su Gigi Cristiano ha parole di grande rispetto e affetto - "Insieme a Casillas è nella storia, è uno dei migliori, se non il migliore, un portiere a 5 stelle" - mentre sul difensore nega divertito di averlo invitato realmente alla Juventus:

Io gli solo ho detto: 'Si parla tanto del tuo futuro, perché non vieni alla Juventus?'. Era solo una battuta, non ho avuto alcun potere nel suo acquisto. Non è il mio lavoro e non mi permetterei mai di influenzare un presidente o un allenatore. Naturalmente mi fa piacere se arrivano giocatori forti, ma alla Juve ci sono Paratici e Nedved che sono ben più esperti di me e sanno fare il loro mestiere.

Cristiano Ronaldo nega di avere avuto un ruolo reale nella scelta juventina di de Ligt

Il futuro di Neymar

Un terzetto di favoriti per la vittoria della Champions League? Cristiano Ronaldo non si tira indietro nemmeno qui, ma a suo parere a giocarsela saranno sempre gli stessi. Cita nell'ordine, forse casuale, Real Madrid, Barça, Atletico Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Liverpool, si rammenta anche del Manchester City, ma ammonisce di fare attenzione perché nel calcio non sempre vincono i favoriti. La chiusura, infine, è sul futuro di Neymar:

Non saprei, è un grande giocatore e andiamo molto d'accordo. Si parla molto di lui, per Real, Barça, Juve... ma io penso che rimarrà a Parigi e, in caso contrario, deve andare dove è felice e dove può esprimere il suo calcio. Mi piace vederlo giocare e, indipendentemente da dove andrà, spero che abbia cura di se stesso e non patisca infortuni: è questo che voglio per lui.