Cristiano è stato premiato a Madrid con il premio Marca Leyenda: "La Juve vincerà la Champions, quest'anno o il prossimo". Poi sull'addio al Real: "Era finito un ciclo"

di MarcoValerio Bava - 30/07/2019 07:05 | aggiornato 30/07/2019 07:12

È tornato nella città che ne ha segnato vita e carriera, Cristiano Ronaldo è atterrato a Madrid per ricevere il premio "Marca Leyenda" consegnato dal noto quotidiano sportivo madrileno. Un riconoscimento per quanto fatto negli anni con la maglia del Real. Certo. Ma non solo. CR7 è diventato il primo giocatore a vincere Premier, Liga e Serie A ed è seguitissimo anche oggi che veste bianconero. In Spagna è ancora amato. O meglio è ancora amato dal popolo blanco, che farebbe carte false per riaverlo con sé.

Uno dei momenti più intensi della cerimonia che si è tenuta al teatro Regina Vittoria è stato l'incrocio tra Ronaldo e Florentino Perez. L'addio al Real, un anno fa, si consumò proprio per i rapporti ormai deteriorati tra i due. Il patron del Madrid però si è avvicinato a Cristiano, pochi secondi e poi l'abbraccio (un po' tirato per la verità) e addirittura un bacio del patron a quello che fu il suo campione prediletto.

E in quel momento i tifosi del Real Madrid presenti hanno scandito un coro fatto di tre inequivocabili parole: "Fichalo otra vez!" e cioè semplicemente "Ricompralo". Cristiano ha sorriso, ma non ha dato altri assist. Ovvio che la città e il club siano nel suo cuore, sarebbe strano il contrario. Ma ora nel presente del fenomeno di Funchal c'è la Juventus. L'ossessione Champions del club e pure sua che sogna di mettere in bacheca la sesta coppa in carriera.

Quando parla della coppa dalle grandi orecchie negli occhi si accende una luce particolare. La società, nella persona del presidente Agnelli, sta facendo di tutto per dare a Sarri i rinforzi giusti per dare un nuovo assalto alla Champions. Cristiano viene intervistato dai cronisti di Marca, ma anche da alcuni bambini presenti all'evento:

Vincere la Champions è difficile. Non so se riusciremo a vincerla, ma ci proveremo dando il massimo come sempre. Io spero che alla fine sia la Juventus a trionfare. Questo club prima o poi vincerà questa competizione. Non so se quest'anno o il prossimo, ma accadrà.

Cristiano spiega i motivi che lo hanno spinto a cercare nuovi stimoli, che l'hanno portato a cercare una nuova sfida accettando la Juventus. L'addio al Real si è consumato quasi in modo naturale. Soprattutto per un tipo come lui:

A Madrid avevo vinto praticamente tutto, si era esaurito un ciclo e avevo bisogno di qualcosa di nuovo, di un cambiamento, di nuove motivazioni. Io ho ancora fame, dentro di me c'è ancora la spinta e il desiderio di vincere.

Madrid però è nel suo cuore. Cristiano Ronaldo non lo nasconde, non ha alcun problema ad ammetterlo. Così quando Gonzalo, un ragazzino tifoso del Real, gli dice di essere molto dispiaciuto del suo addio, CR7 risponde:

Anche a me dispiace aver lasciato il Real. Madrid per me è una città speciale, i miei figli sono nati qui e anche la mia fidanzata. Questa città è stupenda, ce ne sono poche così belle. Mi manca e spero di tornare presto qui.

