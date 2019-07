Le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro a PPTV, la TV cinese del gruppo Suning.

30/07/2019

L'Inter di Antonio Conte continua a prendere forma. In attesa che arrivino Edin Dzeko e Romelu Lukaku, i due attaccanti per cui l'ad interista Beppe Marotta sta lavorando freneticamente, ha parlato l'ex ct della Nazionale che ha rilasciato una lunga intervista a PPTV, la TV cinese del gruppo Suning:

Vogliamo tornare ad essere competitivi, sappiamo benissimo che in questo momento in Italia c'è una squadra che ha costruito tanto, la Juventus. Dietro c'è anche il Napoli, ma l'Inter ha storia e tradizione importanti. Abbiamo tutti il dovere di riportarla dove è giusto che stia e meriti. Ci vorrà un po' di tempo, nessun grattacielo è stato costruito in pochi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia

Sulla Serie A e sulla Champions League:

Quattro tra le squadre più forti hanno cambiato allenatore, sarà interessante vedere quanto ci vorrà per trasferire le nuove idee. Per quanto riguarda la Champions, è la massima competizione in cui ti confronti con il top del calcio europeo. Ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di sorteggio, vogliamo che le altre siano preoccupate di incontrare l'Inter

Sulla difesa a tre:

Stiamo lavorando su questa idea, ma l'importante è l'atteggiamento che deve essere aggressivo e propositivo. Sono contento dei miglioramenti, devo elogiare i ragazzi perché stanno lavorando in maniera importante e senza fiatare. Stiamo mettendo le basi per costruire qualcosa di importante in futuro. Mi hanno impressionato tre giovani: Esposito, Pirola e Agoume

