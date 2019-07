Il martedì di Champions emette i primi verdetti importanti. Il PSV cade a Basilea e viene eliminato. Tutto facile per il Celtic, bene l'Olympiakos che elimina il Plzen.

Primi verdetti di rilievo in Champions League. Si chiude il secondo turno preliminare e dalla maggior competizione europea per club vengono eliminate già alcune big, mentre altre proseguono il loro percorso. È il caso del Celtic che supera anche al ritorno il Nōmme Kalju. La squadra di Lennon, nonostante diverse assenze, compreso il gioiellino Tierney, s'impone 0-2 in Estonia e forte del 5-0 maturato a Glasgow stacca il pass per il terzo turno in cui affronterà il Cluj.

Partita senza storia, anche per via di quanto accaduto all'andata, troppo ampio il divario tra le due compagini. Il Celtic passa in vantaggio dopo 18' grazie all'autogol di Kulinits che nel tentativo di anticipare Griffiths infila la propria porta. Il gol spegne le residue speranze degli estoni, che incassano anche il raddoppio di Shved nel finale.

Discorso simile per l'Apoel Nicosia che in casa regola senza problemi il Sutjeska. A Cipro finisce 3-0 per i padroni di casa, che all'andata avevano già vinto fuori casa (0-1). Protagonista assoluto della partita è Andrija Pavlovic autore di una tripletta. L'attaccante serbo sblocca la partita dopo tredici minuti ribadendo in rete una corta respinta del portiere macedone, passano dodici giri di lancette e Pavlovic sigla il 2-0 sfruttando al meglio un bell'assist di Al-Tamari. Nella ripresa l'ex Rapid Vienna cala anche il tris beffando portiere e difensori con colpo di tacco spettacolare.

Champions League: il Basilea fa fuori il PSV, passa l'Olympiakos

La Champions League fa le prime vittime illustri. Saluta il PSV che lo scorso anno era stato fatale all'Inter. Gli olandesi, dopo aver vinto all'andata 3-2 in una rimonta folle, cadono a Basilea ed escono dalla competizione. I padroni di casa passano in vantaggio dopo otto minuti con un missile su punizione di Comert che trova un Zoet non proprio reattivo. Il Basilea sfiora il raddoppio con van Wolfswinkel, ma passano una manciata di secondi e Bruma con un gran colpo di testa riporta il risultato in parità e il PSV al terzo turno.

La ripresa è ricca di emozioni, gli olandesi vanno a un passo dal gol qualificazione con Bergwijn e Lozano, ma è proprio un attaccante orange, van Wolfswinkel, a portare sul 2-1 i suoi e a far esplodere di gioia il St. Jakob-Park. Nel finale Ajeti rischia di portare il Basilea sul 3-1, ma Zoet si supera. È l'ultima emozione della partita. Il Basilea passa e affronterà il LASK Linz nel terzo turno preliminare. Va avanti anche il Ferencvaros che pareggia 1-1 a Malta e forte del 3-1 dell'andata elimina il Valletta. Gli ungheresi vanno sotto grazie al gol di Fontenella nel primo tempo, ma nella ripresa rimettono a posto le cose con Nguen: al terzo turno sarà incrocio con la Dinamo Zagabria.

I croati regolano il Saburtalo Tiblisi 3-0 e con un complessivo di 5-0 si prendono il pass per il terzo turno. Partita che si sblocca solo nel finale con la squadra di Bjelica che trova il vantaggio con Orsic al 77', unidic minuti dopo è Bruno Petkovic a mettere il punto esclamativo sul match. Il tris lo firma Olmo. Sorride anche il Cluj che con il 2-2 a Tel Aviv elimina il Maccabi e prenota la sfida al Celitc. Decisivi i gol di Culio e Rondon che rendono inutili quelle di Cohen e Blackman. L'altro risultato di grido della serata è il 4-0 con cui l'Olympiakos batte ed manda fuori dalla Champions il Viktoria Plzen. I cechi, dopo lo 0-0 dell'andata, resistono un tempo, ma nella ripresa cedono di schianto. La squadra del Pireo passa con Giulherme che gira in rete un corner di Valbuena. Al 70' azione di contropiede di Guerrero, papera di Hruska e 2-0. Tre minuti dopo arriva pure l'autogol di Reznik e poi l'acuto finale di Semedo. I greci passano e sfideranno al turno successivo i turchi dell'Istanbul Basaksehir in una sfida che si preannuncia ad alta tensione.

