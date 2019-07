I giallorossi debuttano in casa contro il Genoa, poi subito derby contro la Lazio. Il finale non è comodo con Fiorentina, Torino e Juve nelle ultime tre giornate.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 30/07/2019 15:11 | aggiornato 30/07/2019 15:16

La Roma riparte da Paulo Fonseca, da un nuovo corso targato Petrachi. Pallotta deve rispondere alle critiche feroci di un ambiente segnato da un'ultima stagione giudicata fallimentare. L'esonero di Di Francesco, le dimissioni di Monchi, il sesto posto in classifica e le fragorose eliminazioni da Champions e soprattutto Coppa Italia hanno scalfito la fiducia nel club. Ma sono stati soprattutto gli addii di De Rossi e Totti a scavare un solco profondo tra il popolo giallorosso e il management della società.

Il nuovo anno dovrà portare risultati e cioè l'unica medicina che può curare i mal di pancia di un pubblico che ora pretende segnali importanti. Il mercato ha riservato come al solito tanti movimenti. Sono andati via Manolas ed El Shaarawy, Dzeko è sul piede di partenza e nemmeno Florenzi è sicuro di rimanere; ma è pur vero che sono arrivati giocatori importanti come Pau Lopez, Spinazzola e Veretout; oltre ai giovani Mancini e Diawara.

La Roma ripartirà da Lorenzo Pellegrini che lo stesso Totti, durante la propria conferenza stampa d'addio, ha insignito di fatto come suo erede. Con il centrocampista andrà ridiscusso il contratto, così come con Zaniolo che aspetta un segnale da Petrachi. Ripartire quindi è la parola d'ordine, con un obiettivo categorico e cioè la Champions League vitale per le casse del club. Fonseca sta cercando di dare la propria impronta: calcio propositivo, fatto di pressing e difesa alta. Funzionerà?

Il calendario dell'AS Roma

Il calendario della Roma: si parte col Genoa, poi subito derby

Lo scopriremo da subito. Il 25 agosto all'Olimpico arriverà il Genoa dell'ex Andreazzoli che come Fonseca ama dare una propria fisionomia ben definita alle squadre che allena. Poi ecco la gara più attesa: la prima trasferta è il derby in casa della Lazio. Mai una stracittadina di campionato si era giocata così presto. Nel '46 ci si era fermati alla terza giornata. Sarà una prova del fuoco per l'allenatore portoghese perché vincere o perdere quella partita può fare tutta la differenza del mondo per il prosieguo della sua avventura. Derby a parte, però, l'avvio romanista non è complicatissimo. Sassuolo in casa e Bologna fuori completano le prime quattro giornate. Poi ecco l'Atalanta di Gasperini da affrontare all'Olimpico: lo scorso anno ne uscì un 3-3 spettacolare.

Segue un trittico alla portata con le trasferte a Lecce e contro la Samp dell'ex Di Francesco e la gara interna con il Cagliari. Più complicato il terzetto che segue perché all'Olimpico arrivano Milan e Napoli e nel mezzo c'è la trasferta di Udine. Anche perché dopo la sfida contro i partenopei sarà Europa League. Parma, Brescia e Verona sono impegni abbordabili prima del big match contro l'Inter di Conte da giocare a San Siro e anche prima di questo match andrà affrontata una gara di Europa League. Si torna all'Olimpico, alla sedicesima, per sfidare la Spal e poi tris finale non semplice con Fiorentina fuori e due gare in casa contro Torino e Juventus.

Il mese più ostico, guardando il calendario, sembra gennaio con la Roma che affronterà tre gare su quattro in casa, ma tutte di alto livello. Si parte con il Torino di Mazzarri, si prosegue contro la Juve campione d'Italia. Nel mezzo la trasferta (mai semplice) a Genova contro il Grifone e infine derby contro la Lazio. Un poker che i giallorossi dovranno cercare di affrontare al meglio. Poi però a febbraio il calendario sembra spianare perché, Atalanta a Bergamo a parte, ecco che le altre sfide sembrano sulla carta alla portata: Sassuolo al Mapei, Bologna e Lecce in casa possono portare punti.

🗓️ @PFonsecaCoach: “È un calendario che mi piace, perché ci permette di giocare le prime tre partite nel nostro stadio e davanti al nostro pubblico” #ASRoma pic.twitter.com/0FjXaHChhx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2019

Tutti gli impegni della Roma