Già alla seconda giornata i partenopei sfideranno l'ex tecnico Sarri allo Juventus Stadium, ma complessivamente c'è poco da lamentarsi soprattutto guardando alle combinazioni tra le sfide di campionato e gli impegni europei.

0 condivisioni

di Simone Cola - 30/07/2019 11:15 | aggiornato 30/07/2019 11:20

Dopo una stagione passata a conoscersi e a prendere confidenza l'uno con l'altro, comincia l'anno della verità per il Napoli e per Carlo Ancelotti, che ereditata la squadra capace di sfiorare lo Scudetto con Maurizio Sarri in panchina dovrà sfidare proprio l'ex guida dei partenopei, trasferitosi alla Juventus, per un titolo che non può restare un'utopia.

Ormai da anni stabilmente seconda forza del campionato, il Napoli è chiamato nella stagione 2019/2020 a confermarsi e a cercare di migliorarsi in Serie A e allo stesso tempo a fare più che bene in Champions League, competizione a cui De Laurentiis tiene molto per motivi economici e di prestigio: un anno fa non bastarono 9 punti per superare un girone di ferro che comprendeva anche il PSG e i futuri campioni del Liverpool, quest'anno l'imperativo è raggiungere gli ottavi.

Obiettivo possibile e credibile, almeno alla luce degli incroci campionato-Europa emersi dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020. Insigne e compagni si troveranno ad affrontare soltanto Roma e Milan, rispettivamente prima della quarta e della quinta giornata di Champions, mentre per il resto gli impegni saranno tutti piuttosto agevoli. Lo stesso non si può dire però né del finale di campionato né tantomeno dell'inizio, che proporrà subito un big match da cerchiare in rosso.

Lorenzo Insigne, 28 anni, è cresciuto nel Napoli e dal 2012 è un punto fermo del club: dopo l'addio di Hamsik è diventato il capitano dei partenopei.

Calendario Napoli 2019/2020, è la stagione della verità: Ancelotti vuole risposte in Italia e in Europa

L'inagibilità del San Paolo per le prime due gare di campionato ha infatti portato il Napoli a chiedere di poter giocare le prime due giornate in trasferta, richiesta accolta e che si è trasformata in un esordio decisamente non agevole a Firenze contro la Fiorentina del campano Montella e soprattutto con la sfida di tutte le sfide, che già alla seconda giornata vedrà Ancelotti e i suoi uomini scendere in campo contro la Juventus dell'ex comandante Maurizio Sarri.

La conclusione del girone di andata della Serie A 2019/2020 per il Napoli coinciderà con la difficile trasferta sul campo della Lazio nel turno del 12 gennaio 2020. A quel punto potrebbe essere già il momento di trarre alcune conclusioni sulla tenuta e l'affidabilità della squadra di Ancelotti, che oltre ad aver concluso la prima fase della Champions arriverà al giro di boa stagionale dopo aver sostenuto diversi esami importanti lontano dalle mura amiche del San Paolo.

Di tutti i big match che vedranno impegnati gli azzurri nel girone di andata, infatti, gli unici in casa saranno quelli con Atalanta e Inter, mentre Insigne e compagni in trasferta se la vedranno con Juventus, Roma, Milan e appunto Lazio. Arrivare a gennaio con un buon bottino di punti potrebbe significare per il club di De Laurentiis guardare al girone di ritorno con fiducia e con la consapevolezza di giocare di fronte al proprio pubblico quelle gare che potrebbero risultare decisive verso un sogno chiamato Scudetto.

Tutti gli impegni del Napoli