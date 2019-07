Roma, in arrivo nuova offerta dell'Inter per Dzeko

La prima offerta per il bosniaco di 12 milioni di euro è stata rifiutata, i giallorossi ne chiedono 20 e non intendono fare nessun passo indietro. In queste ore l'amministratore delegato interista Beppe Marotta sta preparando una nuova offerta che dovrebbe avvicinarsi ai 20 milioni pretesi.

L'Inter è sempre alla ricerca dei due attaccanti da regalare ad Antonio Conte. Gli obiettivi sono ormai dichiarati: Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Per il primo c'è da battere anche la concorrenza della Juventus, per il secondo invece i nerazzurri corrono da soli.

