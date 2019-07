Il centrocampista classe 1989 lascia i Toffees dopo tre stagioni e sposa i parigini.

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 16:08 | aggiornato 30/07/2019 16:12

Un altro centrocampista per il PSG. Dopo Ander Herrera e Pablo Sarabia, il club campione di Francia in carica acquista anche Idrissa Gana Gueye, che arriva ufficialmente dall'Everton per circa 32 milioni di euro.



Accontentato così il tecnico Thomas Tuchel, che aveva chiesto un altro giocatore per la sua mediana oltre ai due spagnoli. Classe 1989, il nazionale senegalese lascia i Toffees e la Premier League dopo tre anni per tornare in Ligue 1 (dal 2010 al 2015 ha vestito la maglia del Lille) alla soglia dei 30 anni.

Il ds del PSG Leonardo continua così a condurre un mercato fatto di giocatori funzionali al progetto di Tuchel e non di nomi da prima pagina. E intanto nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità in uscita, con le stelle Cavani e Neymar date per possibili partenti.