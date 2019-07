I rossoneri hanno preso il difensore brasiliano Leao Duarte dal Flamengo per 11 milioni e l'attaccante portoghese Rafael Leao dal Lille per 30.

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 13:27 | aggiornato 30/07/2019 13:31

Il mercato del Milan si sblocca. I rossoneri hanno infatti chiuso due operazioni nelle ultime ore. La prima - riporta Gianluca Di Marzio - riguarda Leao Duarte, difensore brasiliano classe 1996 che sarà pagato al Flamengo 11 milioni di euro.

La seconda porterà alla corte di Marco Giampaolo il portoghese Rafael Leao, seconda punta classe 1999 che saluta il Lille dopo aver collezionato 8 gol e 2 assist in 26 presenze nell'ultima stagione. Il lusitano, che sostituirà Patrick Cutrone (finito al Wolverhampton per 16 milioni di euro più bonus), sarà pagato ben 30 milioni di euro.

In totale quindi il Diavolo spenderà 41 milioni per i due giocatori. L'acquisto di Rafael Leao non esclude quello di Angel Correa dell'Atletico Madrid, i cui agenti sono attualmente a Milano per cercare di riavvicinare tutte le parti in causa.