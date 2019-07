Milan, nuovi contatti per Correa dall'Atletico: agenti in Italia

Si lavora quindi per superare la situazione di stallo e sbloccare la trattativa. Su Correa, tra l'altro, ci sono anche Tottenham e Valencia, che però attualmente restano in seconda fila.

I rossoneri sono stati molto vicini a Correa negli scorsi giorni, ma a rallentare l'operazione ci hanno pensato i consistenti bonus pretesi dal club spagnolo. La richiesta è di 50 milioni di euro, il Milan invece - pronto a spendere 11 milioni per il difensore brasiliano del Flamengo Duarte - non è disposto a superare il muro dei 45 .

I rossoneri non mollano il 24enne argentino: gli agenti in Italia per chiudere l'operazione.

