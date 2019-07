Colpo del Manchester United: in arrivo Bruno Fernandes per 62 milioni

La distanza è tutt'altro che incolmabile, le parti in causa stanno lavorando freneticamente per arrivare al traguardo. Ole Gunnar Solskjaer è pronto ad abbracciare un nuovo difensore, il più costoso della storia se dovesse essere pagato più di 85 milioni di euro (cifra spesa dal Liverpool per prendere Van Dijk dal Southampton).

Ci siamo, Harry Maguire sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United . La trattativa col Leicester prosegue serrate, le prossime ore saranno essere quelle decisive per arrivare alla fumata bianca. La volontà del difensore classe 1993, 32 presenze e 3 gol nell'ultima stagione con le Foxes, è chiara: vuole i Red Devils a ogni costo.

In chiusura la trattativa tra Red Devils e Foxes per il difensore: le prossime ore saranno decisive.

