L'attaccante classe 2000 guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Alla Juve dovrebbero andare più di 30 milioni.

3 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 13:03 | aggiornato 30/07/2019 13:19

Moise Kean saluta la Juventus e passa all'Everton a titolo definitivo (i bianconeri potrebbero avere una corsia preferenziale in futuro nel caso in cui vorranno riacquistarlo). Dopo aver collezionato 17 presenze, 7 gol e 1 assist nell'ultima stagione con i bianconeri, l'attaccante italiano classe 2000 cambia maglia con l'arrivo di Maurizio Sarri e si trasferisce in Premier League.

Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, Juve ed Everton hanno raggiunto un accordo totale e nella giornata di domani il giocatore volerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di idoneità e firmare il contratto con i Toffees.

Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli, ma ormai l'operazione può dirsi conclusa. Moise Kean sarà pagato dagli inglesi più di 30 milioni di euro (con i bonus si dovrebbe arrivare a 40) e percepirà 3 milioni di euro a stagione.