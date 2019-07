Jorge Antun, uno dei rappresentanti della Joya, è a Londra per ascoltare la proposta del Manchester United: se dovesse trovare un accordo, si sbloccherebbe la trattativa per il belga.

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 18:43 | aggiornato 30/07/2019 18:47

Paulo Dybala si avvicina al Manchester United. Come riporta Sky Sport, uno dei rappresentanti dell'argentino, Jorge Antun, è a Londra per ascoltare la proposta del Manchester United. La Joya vorrebbe restare in bianconero ma ha capito che a Torino lo stanno spingendo alla porta e così vuole sapere cos'hanno da offrirgli i Red Devils.

Se dovesse trovare un accordo economico col club inglese, si sbloccherebbe lo scambio che porterebbe in bianconero Romelu Lukaku, cercato insistentemente anche dall'Inter. Il Manchester United valuta l'ex Everton 85 milioni di euro, mentre la Juve chiede 100 milioni per il sudamericano.

Nel caso in cui lo United prendesse Dybala per 15 milioni più Lukaku, la Vecchia Signora realizzerebbe una plusvalenza di ben 83,3 milioni. Sarebbe un affare da urlo per le casse juventine, motivo per cui la società di Andrea Agnelli sta spingendo affinché vada in porto.