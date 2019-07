Marcelo Simonian, procuratore dell'attaccante uruguaiano, sta lavorando per far arrivare il suo assistito alla corte di Antonio Conte.

di Redazione Fox Sports - 30/07/2019 15:48 | aggiornato 30/07/2019 15:53

Non solo Romelu Lukaku. L'Inter ha un piano B nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per l'attaccante belga del Manchester United, cercato insistentemente anche dalla Juventus che vorrebbe inserire Paulo Dybala nell'operazione. I nerazzurri hanno infatti messo nel mirino anche Edinson Cavani, stella del PSG.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore si sta muovendo in prima persona l'agente dell'uruguaiano, Marcelo Simonian, che vuole provare a convincere il club parigino a lasciar andare il Matador.

Lo stesso ex Napoli non ha ancora detto sì, sta valutando attentamente cosa fare e sta riflettendo sulla possibilità di ridursi l'ingaggio. A Parigi guadagna infatti 12 milioni netti mentre all'Inter lo aspetta un triennale da 9. Cavani potrebbe anche attendere la naturale scadenza del contratto, prevista nel 2020, e firmare un maxi contratto tra pochi mesi.