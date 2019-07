Attualmente Javier Ribalta, ds dello Zenit, si trova a Barcellona per sistemare gli ultimi dettagli e tornare in Russia con l'accordo.

La trattativa è in chiusura, le parti sono ormai vicinissime e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio da parte del club russo. Il cartellino dell'ex Bordeaux, in passato vicino a Inter e soprattutto Roma, dovrebbe essere pagato circa 40 milioni di euro più bonus, vale a dire la cifra spesa dai catalani per prenderlo un anno fa.

Una stagione. Tanto potrebbe durare l'avventura di Malcom con la maglia del Barcellona. Arrivato in blaugrana durante l'estate del 2018 per 41 milioni di euro più 1 di bonus, l'esterno brasiliano classe 1997 è ora a un passo dal trasferimento tra le fila dello Zenit San Pietroburgo.

