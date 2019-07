L'assemblea rappresentativa degli Xeneizes approva una svolta epocale: il nuovo sponsor tecnico subentrerà dal 2020 e verserà nelle casse del club più di 100 milioni di dollari in 10 anni.

di Simone Cola - 30/07/2019 18:55

Dopo aver presentato Daniele De Rossi, primo calciatore italiano di formazione chiamato a mettersi alla prova nel calcio argentino, il Boca Juniors approva un'altra svolta epocale: l'assemblea rappresentativa del club di Buenos Aires ha sancito con larga maggioranza (106 i soci favorevoli, appena 44 i contrari) l'addio a Nike, sponsor tecnico che vestiva gli Xeneizes da ben 23 anni.

Nella lotta senza esclusione tra i due più grandi e diffusi marchi di attrezzatura sportiva al mondo è Adidas a segnare un importantissimo punto a suo favore: oltre a vestire il River Plate, con cui l'accordo scade nel 2021, il marchio tedesco comparirà con le sue iconiche tre strisce anche sulle maglie del Boca Juniors, con cui è stato stretto un accordo commerciale che porterà nelle casse del club guidato da Daniel Angelici la bellezza di 100 milioni di dollari in 10 anni.

Adidas subentrerà a Nike dal 1° gennaio 2020 e oltre a una cifra fissa di 10 milioni di dollari a stagione verserà al Boca Juniors anche le royalties sulle magliette vendute, che qualcuno stima in circa 2 milioni a stagione vista anche la volontà da parte del nuovo sponsor tecnico, a differenza del precedente, di vendere le stesse anche in Europa e Stati Uniti. Introiti importanti che potrebbero rilanciare il nuovo club di De Rossi anche a livello internazionale.

Adidas torna a vestire il Boca Juniors a distanza di ben 28 anni.

Non finisce qui: secondo il sito specializzato La Jugada Financiera, oltre a 3 milioni di dollari come bonus alla firma dell'accordo Adidas verserà nelle casse del Boca ulteriori premi che si baseranno sui risultati conseguiti dal club in ambito sportivo. In caso di vittoria del campionato argentino ecco 900mila dollari, che diventeranno un milione con la vittoria della Libertadores e un ulteriore milione con la conquista del Mondiale per club.

Stiamo parlando di cifre davvero di tutto rispetto per il calcio sudamericano, basti pensare che attualmente Adidas corrisponde al River Plate, vincitore dell'ultima edizione della Coppa Libertadores, 6 milioni e mezzo all'anno, somma decisamente inferiore - quasi della metà - rispetto a quella che andrà a incassare il Boca Juniors. Ulteriori investimenti verranno effettuati dall'azienda tedesca nel negozio della Bombonera e nello sviluppo di una linea dedicata a donne e bambini.

La partnership tra Nike e Boca Juniors durava ininterrottamente dal lontano 1996, anno in cui si era verificato il fragoroso ritorno del 36enne Diego Armando Maradona nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio. Adidas aveva invece vestito gli Xeneizes per l'ultima volta addirittura nel 1992.