L'immobilismo dei bavaresi quest'estate preoccupa i tifosi, ma in realtà sono anni che i campioni di Germania non spendono quanto le altre società d'Europa.

di Franco Borghese - 30/07/2019 11:29 | aggiornato 30/07/2019 11:34

Parole, non fatti. Anche se i risultati dicono altro ancora. Analizzando la situazione del calciomercato del Bayern Monaco si scopre una situazione piuttosto intricata. In un certo senso curiosa. Già, perché i bavaresi vengono da sempre considerati uno dei top club europei, eppure non si comportano davvero come tale. Almeno non quando c'è bisogno di spendere.

In questa sessione di calciomercato il Bayern Monaco ha già speso 80 milioni per Lucas Hernandez, preso dall'Atletico Madrid sfruttando la clausola di rescissione, e 35 per Benjamin Parvard, arrivato invece dallo Stoccarda. In aggiunta vanno sommati i 3 milioni pagati all'Amburgo per il classe 2000 Jann-Fiete Arp. In totale sono dunque 118 milioni. Non pochi, ma in attacco i bavaresi hanno perso Arjen Robben (che si è ritirato dal calcio), Franck Ribery (si è svincolato) e James Rodriguez (che non è stato riscattato). Mancano quindi rinforzi di spessore lì davanti.

Per questo i tifosi sono preoccupati. L'immobilismo della società non fa ben sperare. Negli ultimi giorni sembra caldissima la pista che porta a Leroy Sané del Manchester City, ma trattative così complesse (sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club per circa 90 milioni) possono nascondere insidie insormontabili. C'è però un dato che deve far dormire sonni tranquilli ai tifosi: in un modo o nell'altro il Bayern fra le top d'Europa c'è sempre.

Negli ultimi 10 anni il Bayern Monaco non si è mosso come un top club assoluto, eppure ha vinto la Champions League nel 2013, perdendo in finale nel 2010 e nel 2012. Inoltre ha vinto gli ultimi 7 campionati in fila. Insomma, i risultati sono dalla parte dei bavaresi. Per questo sorprende scoprire che, dal 2009 in poi, il Bayern ha speso solo (si fa per dire) 734 milioni di euro. Ben 15 squadre in Europa hanno speso di più. La società ad aver investito più di tutti in questo lasso di tempo è il Manchester City, con ben 1,77 miliardi di euro. Seguono il Barcellona (1,56 miliardi), il Real Madrid (1,46 miliardi) e il Chelsea (1,4 miliardi). In pratica hanno speso il doppio (o più) del Bayern.

Negli ultimi 10 anni raramente il club bavarese alla fine del calciomercato era fra le prime 10 squadre d'Europa ad aver investito di più. Nel 2009, per esempio, il Real Madrid chiuse la campagna acquisti con 285 milioni spesi (fu l'anno in cui prese Cristiano Ronaldo, Benzema e Kakà), il Bayern chiuse al settimo posto in Europa con appena 75 milioni spesi. Nel 2010 la squadra a spendere di più fu il Manchester City con 183 milioni, i bavaresi chiusero addirittura al 47esimo con soli 17 milioni spesi. Nel 2011 toccò al PSG fare la regina del mercato, con 107 milioni investiti. In quell'occasione furono 16, in tutto, i club a spendere più dei 52 milioni investiti dalla società tedesca. Nel 2012 fu ancora il PSG a spendere più di tutti con 151 milioni, il Bayern chiuse nono a quota 70 milioni. Nel 2013 il Real comprò per 175 milioni, il bavaresi misero sul tavolo appena 62 milioni (tredicesimi). Nel 2014 fu il Manchester United a indossare i panni del club più spendaccione (195 milioni), il Bayern chiuse al 14esimo posto con 53.

Nel 2015 fu nuovamente il City a dominare il mercato con 208 milioni investiti, contro gli 89 dei tedeschi. Nel 2016 il Bayern chiuse al 26esimo posto con 70 milioni, contro i 213 del Manchester United, poi nella stagione 2017-18 fu il Barcellona a fare la voce grossa con 374 milioni spesi. Il Bayern, nonostante il record di investimento (166 milioni) chiuse al 14esimo posto. Nell'ultima stagione i bavaresi hanno invece comprato solo Davies (10 milioni, investiti fra l'altro solo a gennaio), lontani anni luce dai 257 milioni spesi dalla Juventus. Insomma, Rummenigge e Hoeness pretendono che la loro squadra ottenga risultati da gigante. Eppure spendono quasi da società media. I risultati però danno loro ragione.