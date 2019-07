Gauntlet match per l'US Championship di AJ Styles tra Ricochet, Rey Mysterio, Cesaro, Sami Zayn e Andrade.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 29/07/2019 17:53 | aggiornato 29/07/2019 21:57

Lo spirito di Raw Reunion della scorsa settimana è continuato nella puntata immediatamente successiva di SmackDown, quando il due volte WWE Hall of Famer Shawn Michaels è stato ospite a "Miz TV". Le buone intenzioni sono però durate solo pochi minuti, prima che Dolph Ziggler apparisse per colpirlo con un superkick.

Per questo motivo Seth Rollins, che ha ricevuto il sostegno dell'Heartbreak Kid nella veste di membro della D-Generation X, ha deciso di difenderlo stasera, affrontando lo Showoff a poco più di una settimana dal suo match con Brock Lesnar a Summerslam.

Altra WWE News che sarà affrontata nel corso della puntata di Raw del 29 luglio 2019, è quella in cui ci sarà in gioco l'orgoglio samoano tra Roman Reigns e Samoa Joe, visto che i due avranno un faccia a faccia per risolvere la questione aperta la scorsa settimana.

WWE Seth Rollins affronta Dolph Ziggler a WWE Raw

WWE Raw, Preview 29 luglio 2019

E ancora, la rivalità tra Becky Lynch e Natalya per la Raw Women's Championship si è accesa in fretta, e quella che si stava preparando per essere una gara all'insegna del rispetto si è trasformata in una serie di insulti. Il loro ultimo scontro è arrivato nel bel mezzo di un'intervista programmata nel talk show di Alexa Bliss, "Moment of Bliss", e proprio con The Goddess se la dovrà vedere la campionessa di Raw.

In programma poi un Triple Threat Tag Team Match con in palio i titoli di coppia dei Revival, contro The Usos e The OC (Gallows e Anderson), così come un Gauntlet Match in cui sarà stabilito il prossimo avversario di AJ Styles per la cintura di campione degli Stati Uniti: si affronteranno Ricochet, Rey Mysterio, Cesaro, Sami Zayn e Andrade.

Questo e molto altro nella puntata che vi stiamo per raccontare qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove troverete WWE News e Highlights a partire dalle 6.30.

SEGUONO AGGIORNAMENTI (DALLE 6.30)