Alle Olimpiadi in Giappone manca soltanto un anno e nel 2019 sono state tante le stelle azzurre a mettere nel mirino l’oro. Ecco cinque speranze a cui tutta l’Italia guarda.

di Jvan Sica - 29/07/2019 08:22 | aggiornato 29/07/2019 12:27

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 manca poco meno di un anno. La cerimonia di apertura ci sarà il 24 luglio e saranno Giochi olimpici speciali e imprevedibili, come accade sempre nell’evento per antonomasia dello sport mondiale. Le infrastrutture sono già quasi tutte pronte e sono all’ultimo grido da un punto di vista tecnologico. Gli sport previsti saranno 33, per ben 49 discipline e 339 eventi.

La copertina se la prenderanno come sempre l’atletica leggera e il nuoto, ma saranno anche tanti altri gli sport a far innamorare gli spettatori. Tornano baseball e softball in un paese che adora queste due discipline e ci saranno quattro competizioni per la prima volta: surf, skateboarding, karate e arrampicata.

A partire da maggio, lungo tutta questa estate preolimpica, si sono svolti molti campionati mondiali o continentali riguardanti le discipline presenti a Tokyo e tanti sono da una parte i nomi nuovi e dall’altra i campioni già affermati che si sono preventivamente iscritti nel registro dei favoriti in Giappone. Noi abbiamo già opzionato diverse carte da giocarci, ecco alcune di quelle più forti su cui è possibile puntare fin da subito.

Dopo aver dominato gli ultimi due anni, Alessio Foconi è uno dei grandi favoriti nel fioretto a Tokyo 2020

Tokyo 2020 sta arrivando: cinque carte olimpiche a cui affidare le nostre speranze

Pallanuoto maschile

Sandro Campagna prima di partire per i Mondiali di Gwanju, si è ritrovato senza due dei suoi uomini più importanti, Fondelli e Presciutti, sostituiti da due giovani, alla prima esperienza in un torneo di grande livello, Di Somma e Dolce. Sono stati proprio loro, nel corso di un torneo in cui l’Italia è cresciuta partita dopo partita, a dimostrare che la nostra nazionale ha una base di pallanuotisti fra cui scegliere che fa invidia anche ai grandi squadroni balcanici, in Corea del Sud poco performanti e che alla fine sono riusciti a raggiungere solo il bronzo con la Croazia.

L’Italia invece è riuscita a vincere l’oro contro la Spagna, dopo la sconfitta in semifinale europea proprio contro la Roja nel 2018. Abbiamo una squadra di club che domina il movimento italiano, la Pro Recco, capace di arrivare in fondo anche in Champions League, nel nostro campionato giocano alcuni dei pallanuotisti migliori al mondo, come il serbo Dusan Mandic, il greco Dimitris Nikolaidis, e il croato Ivan Zanetic, e disponiamo di un allenatore, Sandro Campagna, che ha esperienza e idee per proiettarci nel grande sogno olimpico. Arriveremo in Giappone da campioni del mondo e la pressione su di noi sarà estrema. Ma Tokyo 2020 può essere un grande sogno da vivere in piscina.

Federica Pellegrini

La “Divina” Pellegrini dopo Rio 2016 era per tutti un’atleta al tramonto. Non sembravano esserci possibilità per ritornare la nuotatrice del periodo 2008-2012. Le avversarie erano sempre più giovani e forti e poi c’era Katie Ledecky, una supercampionessa per tutti imbattibile. Federica cerca altri stimoli, il suo allenatore diventa Matteo Giunta e ne cambia le prospettive. La avvicina alla velocità e soprattutto la allontana dalle troppe pressioni mentali a cui è stata sottoposta nel corso della sua lunghissima carriera.

Arriva ai Mondiali di Budapest 2017 senza obiettivi. Partecipa alla gara dei 200 stile libero ma davanti a lei ci sono nuotatrici al massimo della forma e nel picco della loro carriera. In finale deve scontrarsi con Ledecky, McKeown, Hosszu, Bonnet, tutte più giovani e per tutti più forti. Con un vero e proprio miracolo sportivo riesce a vincere l’oro e la sua carriera riparte. Vince, dominando il panorama, anche ai Mondiali del 2019 e il prossimo anno in Giappone tutte guarderanno a lei come la favorita numero uno. La nostra campionessa più grande potrebbe lasciare la piscina con un’altra favolosa vittoria.

Vincenzo Nibali

La stagione 2019 di Vincenzo Nibali ha due facce. Bene in primavera nelle classiche del Nord, dove ha cercato anche di giocarsi le sue carte per arrivare ad una vittoria. Al Giro d’Italia, la lotta con Roglic ha visto vincere il classico terzo incomodo, Carapaz, ma Nibali, secondo alla fine, non può dirsi deluso. Al Tour de France non voleva andare, ma la Bahrain-Merida lo ha spinto a partecipare. Ha perso subito terreno ma al penultimo giorno il siciliano è riuscito a piazzare la sua zampata e a vincere una tappa sulle Alpi.

Lo Squalo ha una grande dote. Mette nel mirino i suoi obiettivi stagionali e quando ci arriva, se non si infortuna, come successe per il campionato del mondo del 2018 a Innsbruck, fa sempre una grande corsa. La gara di Rio 2016 era una di quelle e purtroppo una brutta caduta gli ha tolto un possibile oro. Il percorso di Tokyo gli sorride. Lungo 234 chilometri, con un dislivello di 4865 metri, è pieno di salite anche molto dure, come quella del Fuji Sanroku. Vincenzo Nibali ha già detto che farà di tutto per arrivarci al massimo della forma, per prendersi quello che la caduta di Rio gli ha tolto.

The victory of the “Squalo di Messina“🦈

Le triomphe du Requin de Messine 🦈@vincenzonibali 🥇#TDF2019 pic.twitter.com/eL1MLoxLOP — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

Alessio Foconi

Alessio Foconi, fiorettista ternano, in questi anni ha letteralmente dominato la specialità, dopo un lungo periodo di incomprensioni e difficoltà nell’esprimere tutto il suo potenziale. Ha vinto la medaglia d’oro individuale ai Mondiali di Wuxi nel 2018, agli Europei di Dusseldorf nel 2019 e ai Giochi Europei di Baku nel 2015. Ha guidato la squadra all’oro mondiale nel 2017, 2018 e al bronzo nel 2019.

In Coppa del mondo ha piazzato tante vittorie prestigiose, vincendola nel 2018 e nel 2019, battendo tutti i migliori, dagli americani Imboden e Massialas al francese Lefort, da Cassarà a Cheung, ottimo atleta di Hong Kong. Per diventare un campione senza più remore deve puntare alla vittoria individuale del fioretto maschile a Tokyo 2020. Per lui sarà un anno lunghissimo, ma deve avere in testa un solo obiettivo che lo porterà alla gloria.

Luigi Busà

In uno dei nuovi sport che ci saranno in Giappone, il karate, ci giocheremo alcune carte molto interessanti. Fra le donne abbiamo Viviana Bottaro, tre volte oro europeo, un argento e sei bronzi mondiali, mentre fra gli uomini ci sono Mattia Busato, due volte bronzo mondiale e oro europeo a Tampere 2014, e Angelo Crescenzo, oro mondiale 2018 nei -60 kg. Ma la nostra stella più luminosa è Luigi Busà.

La carriera di Busà, classe 1987, parla per lui. Due ori mondiali nel 2006 e 2012, oltre a tre argenti e un bronzo. In Europa domina dal 2009, con le vittorie di cinque campionati continentali. Nei -75 kg la lotta sarà dura soprattutto contro il fortissimo iraniano Bahman Askari, ma siamo sicuri che Luigi Busà farà di tutto per portarci il primo oro olimpico nel karate.