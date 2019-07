Tennis, Basilashvili vince il torneo di Amburgo

Settimana ricca di appuntamenti tennistici con i tornei di Amburgo, Gstaad, Palermo e Jurmala.

di Diego Sampaolo - 29/07/2019 11:57 | aggiornato 30/07/2019 00:02

Il tennista georgiano Nikoloz Basilashvili ha vinto il torneo European Open di Amburgo battendo il giovane russo Andrey Rublev in finale con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. Basilashvili ha bissato il successo della passata edizione nel prestigioso torneo ATP della città anseatica diventando il primo giocatore a vincere per due anni consecutivi ad Amburgo dal biennio 2004-2005 quando si impose Roger Federer.

Sul cammino verso la finale il georgiano ha battuto il nativo di Amburgo Alexander Zverev per 6-4 4-6 7-6 in semifinale dopo aver salvato due palle break e recuperato uno svantaggio di 2-5 nel terzo set.

Basilashvili si è aggiudicato il terzo titolo della sua carriera dopo Amburgo contro Leonardo Mayer e Pechino contro Juan Martin del Potro nel 2018. Tutti questi tornei fanno parte del circuito ATP 500.

Nikoloz Basilashvili:

Quando si raggiungono grandi risultati, la gente ha sempre più aspettative. Tutti mi scrivono per esprimere la loro felicità e per congratularsi con me. Ricevo molto sostegno a casa ed è un’ottima sensazione

Fabio Fognini ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-2 7-6 (7-4).

Torneo di Gstaad (Svizzera): Ramos Vinolas batte Stebe

Lo spagnolo Albert Ramos Vinolas ha vinto la finale del torneo svizzero di Gstaad battendo il tedesco Cedrik Marcel Stebe con il punteggio di 6-3 6-2. Vinolas non sollevava un trofeo dal torneo svedese di Bastad del 2016 quando si impose sul connazionale Fernando Verdasco per 6-3 6-4.

Stebe ha battuto Thomas Fabbiano 6-4 2-6 6-4 nel match valevole per i quarti di finale rimandato da Venerdì a Sabato a causa del maltempo.

Torneo WTA di Palermo: Teichman batte Bertens

Dopo sei anni di assenza è tornato in calendario il torneo WTA di Palermo sulla terra battuta. La svizzera Jil Teichman ha vinto la finale del torneo siciliano battendo la grande favorita Kiki Bertens per 7-6 6-2. L’elvetica ha vinto il secondo titolo della sua carriera dopo il successo della scorsa primavera a Praga. L’azzurra Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale prima di venire sconfitta con onore da Kiki Bertens in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-1.La finale del torneo WTA di Jurmala ha visto la vittoria in rimonta della lettone Anastasija Sevastova su Katarzyna Kawa con il punteggio di 3-6 7-5 6-4. Sevastova ha sollevato il quarto trofeo della sua carriera dopo Oeiras 2010, Palma di Maiorca 2017 e Bucarest 2018.

Fognini a Los Cabos

Fabio Fognini si trasferisce da Amburgo a Los Cabos, dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno contro Juan Martin Del Potro. Il tennista di Arma di Taggia affronterà il vincitore del match tra Lucas Gomez e Marcel Granollers prima di un possibile incrocio con lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale. Fognini, salito dal decimo al nono posto del Ranking ATP, è la testa di serie numero 1 del torneo messicano davanti ai tennisti argentini Guido Pella e Diego Schwartman.

Dall’altra parte del mondo si gioca sulla terra battuta di Kitzbuehl, località conosciuta agli appassionati di sci per la gara di Coppa del Mondo. Nel mese di Luglio la cittadina austriaca diventa la sede di un torneo ATP, che avrà come testa di serie il vincitore dei tornei di Indian Wells e Barcellona Dominic Thiem. Il piemontese Lorenzo Sonego ha debuttato con una vittoria sull’argentino Federico Delbnis per 7-6 (7-4) 4-7 (4-7) 7-6 (7-4) in una partita maratona durata oltre tre ore e mezza nella quale l’italiano ha dovuto salvare otto match point.

Thomas Fabbiano debutta nel primo turno del torneo austriaco contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre Marco Cecchinato è stato battuto dal francese Jeremy Chardy con il punteggio di 7-6 (10-8) 7-5.

Il torneo più prestigioso della settimana si gioca a Washington dove le prime tre teste di serie sono il greco Stefanos Tsitsipas e i russi Danil Medvedev e Karen Khachanov.