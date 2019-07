Le parole dell'attaccante australiano in forza al Suwon Bluewings.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 06:25 | aggiornato 29/07/2019 15:30

Ha segnato un gol nel 3-3 tra la Juventus e il Team K-League (una selezione dei migliori giocatori militanti in Corea del Sud) e a distanza di giorni è tornato a parlare della partita andata in scena a Seul. Lui è Adam Taggart, attaccante australiano in forza al Suwon Bluewings che ha realizzato il momentaneo 3-1 contro la squadra di Sarri. In un'intervista concessa ai microfoni di Goal, Taggart ha mandato una frecciatina neanche troppo velata ai campioni d'Italia in carica: