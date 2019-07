Stasera alle 19 prenderà forma la sequenza delle partite del massimo campionato 2019-20 che partirà ufficialmente nel weekend del 24 e 25 agosto. Torna l'orario delle 20.45.

29/07/2019

Otto scudetti dopo, riparte la caccia alla Juventus, che però si schiera ai blocchi di partenza sempre nel ruolo di favorita, in pole position, insomma, ancora una volta. Il primo atto della Serie A 2019-20, il sorteggio del calendario, è in programma stasera alle 19 negli studi televisivi milanesi di Sky, che garantisce la diretta televisiva a partire dalle 18.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.

Mancano meno di quattro settimane al via del torneo che comincerà, infatti, nel weekend del 24 e 25 agosto, con una prima novità che, in fondo, è in qualche modo un ritorno all'antico: i match programmati in orario serale non si giocheranno più alle 20.30 ma verranno disputati nella vecchia collocazione oraria delle 20.45.

Come sempre gli abbinamenti avverranno tramite sorteggio. Un sorteggio che però dovrà seguire alcuni importanti criteri che terranno conto di eventuali indisponibilità di alcuni impianti - lavori di ristrutturazione, altre manifestazioni in programma, etc. - degli impegni europei delle nostre rappresentanti così come, limitatamente alla prima e ultima giornata, dei calendari delle ultime due stagioni per evitare ripetizioni.

Serie A: la Juventus ha vinto gli ultimi 8 scudetti

Serie A, oggi il calendario: criteri e informazioni

Oltre al titolo, l'ottavo consecutivo della Juventus, la stagione 2018-19 aveva decretato la retrocessione di Empoli, Frosinone e Chievo, mentre contemporaneamente dalla Serie B sono state promosse Brescia, Lecce e Verona. Detto dello spostamento dell'orario dei match serali dalle 20.30 alle 20.45, ecco i criteri decisi e ufficializzati dalla Lega di Serie A.

Sequenze di incontri in casa e in trasferta

Non possono essere previste più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per ciascun girone.

Se si verifica il caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una deve essere in casa e l’altra necessariamente in trasferta.

Per le coppie di società della stessa città - Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma - è prevista l'alternanza degli incontri in casa e in trasferta. Le due società romane però, non avendo a disposizione lo stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020 in vista della gara inaugurale di Euro 2020, dovranno disputare entrambe in trasferta la 19esima - e ultima - giornata del girone di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa la 19esima di andata.

Atalanta e Parma saranno considerate, in pratica, come squadre della stessa città, in quanto, per l'indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d'Italia - Gewiss Stadium - in fase di ristrutturazione, i bergamaschi giocheranno a Parma le prime partite interne di campionato.

In ogni caso in cui è stato possibile, è stato tenuto conto delle situazioni di indisponibilità di un campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di particolare rilevanza.

Il Brescia è stata la prima delle neopromosse dalla Serie B

Criteri per determinare gli abbinamenti

Niente big match ad agosto: saranno infatti evitati incroci alla prima giornata, così come nei tre turni infrasettimanali, fra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino.

Un big match alla volta: le partite fra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma saranno disputate tutte in giornate diverse.

Tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata, salvo naturalmente quanto indicato poco sopra.

Non potrà esserci alcun incontro ripetuto - stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata - rispetto al campionato 2018/2019.

Nel primo turno non possono incontrarsi fra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2017/2018 o 2018/2019. E la stessa identica procedura vale per l'ultimo turno.

Infine, il consueto occhio di riguardo per le squadre che partecipano alle coppe europee: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta - Champions League - Roma, Lazio e Torino - Europa League - non potranno incontrarsi la 6ª, la 9ª, la 12esima e la 16esima di ritorno, giornate che cadono tra un turno di Europa League e uno successivo di Champions League.