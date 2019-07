Il fuoriclasse belga sta lavorando per tornare al top della forma: si è presentato alla tournée negli Stati Uniti con ben sette chili in più.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 15:07 | aggiornato 29/07/2019 15:16

Alla ricerca della forma migliore. Eden Hazard sta lavorando per tornare al top in vista del 16 agosto, giorno in cui prenderà il via la Liga 2019/2020. Deve sudare parecchio, il fuoriclasse belga, visto che si è presentato alla tournée del Real Madrid negli Stati Uniti con ben sette chili in sovrappeso.

A scriverlo è il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui il giocatore più costoso della storia dei blancos (è stato pagato più di 100 milioni tra parte fissa e bonus) deve smaltire peso in eccesso il più velocemente possibile.

Un dettaglio, questo, che era stato notato anche a occhio nudo da tanti tifosi delle merengues. Ma Zinedine Zidane non è preoccupato, sa che durante le prossime settimane il suo nuove gioiello tornerà a brillare ed è sicuro che trascinerà i suoi nella prossima stagione.