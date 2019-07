Il fuoriclasse brasiliano salterà le prime giornate della prossima Ligue 1: non si conosce ancora la data del rientro.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 12:54 | aggiornato 29/07/2019 12:59

Quando rivedremo Neymar in campo? A questa domanda ha risposto L'Equipe. Prima però facciamo un passo indietro. Il fuoriclasse brasiliano si è fatto male lo scorso 6 giugno durante l'amichevole giocata dal Brasile contro il Qatar in vista della Copa America. Il numero 10 del PSG lasciò il campo in lacrime causa infortunio.

Dai successivi esami venne fuori che si era procurato una distorsione alla caviglia con rottura legamentosa. Ecco, quel problema non è ancora stato risolto. Mentre le voci di un suo ritorno a Barcellona non si placano, arriva la notizia che non si rivedrà prima dell'11 agosto, giorno in cui è in programma l'inizio della Ligue 1.

Attualmente l'ex Santos sta prendendo parte alla tournée asiatica del PSG senza giocare. Sta lavorando a Shenzen insieme all'altro infortunato Kimpembé per completare il percorso di riabilitazione. O'Ney non sarà quindi a disposizione di Tuchel neanche per la Supercoppa francese contro il Rennes che si disputerà a Shenzen il 3 agosto. Il suo recupero continua a slittare e la sua stagione è destinata a iniziare in salita.