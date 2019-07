L’attaccante belga, cercato da Inter e Juve, non è presente tra i convocati di Solskjaer per l'amichevole dei Red Devils in programma in Norvegia contro il Kristiansund.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 14:45 | aggiornato 29/07/2019 14:50

Assente. Non c'è Romelu Lukaku nell'elenco dei convocati stilato da Ole Gunnar Solskjaer per l'amichevole che il Manchester United giocherà in Norvegia contro il Kristiansund martedì 30 luglio. Già out durante la tournée disputata dai Red Devils in Australia e in Asia, l'attaccante belga è quindi sempre più vicino alla cessione.

Su di lui, è ormai cosa nota, ci sono Inter e Juventus che si stanno sfidando in un vero e proprio duello di mercato. Per il classe '93 i nerazzurri si sono mossi per primi presentando un'offerta da 60 milioni di euro che è stata prontamente rifiutata.

Gli inglesi ne chiedono almeno 70 milioni per l'ex Everton, e così la trattativa continua. E nel frattempo si è inserita la Juve, con il ds bianconero Fabio Paratici che sta proponendo Paulo Dybala come pedina di scambio. Una cosa sembra certa: Lukaku sta per cambiare maglia. Nelle prossime ore si attendono importanti novità.