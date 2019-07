L'argentino è deciso a ricoprire in bianconero il ruolo di Mertens e a prendersi finalmente un posto da protagonista: sfuma la cessione a una tra Tottenham, Manchester United e PSG.

di Simone Cola - 29/07/2019 12:01 | aggiornato 29/07/2019 12:06

Al centro di numerose voci di calciomercato, che prima lo volevano erede di Neymar al PSG e poi nuova stella della Premier League inglese con le maglie di una tra Tottenham e Manchester United, Paulo Dybala in questi giorni ha deciso quale sarà il suo futuro: la Joya vuole restare alla Juventus e prendersi finalmente la scena dopo quattro stagioni.

Intendiamoci, non è che l'attaccante argentino debba dimostrare di essere un calciatore degno di indossare la casacca bianconera: i quattro anni trascorsi a Torino sono stati contrassegnati da altrettanti Scudetti, 3 Coppe Italia e la bellezza di 78 gol e 30 assist in 182 presenze. Protagonista fin dal suo arrivo nel 2015, quando fu prelevato dal Palermo al costo di 40 milioni di euro, Dybala è sempre stato tenuto in altissima considerazione dalla dirigenza juventina.

L'ultima stagione, tuttavia, lo ha visto decisamente in calo. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, le incomprensioni con Massimiliano Allegri e diverse prestazioni poco convincenti potrebbero aver portato la Juventus a riflettere sul futuro dell'attaccante, un futuro però che il diretto interessato vede ancora in bianconero: vuole convincere Maurizio Sarri ed è convinto di farlo nel ruolo di falso nueve che nel Napoli del tecnico adesso in bianconero ha esaltato Dries Mertens.

Paulo Dybala ha deciso il suo futuro: trasformarsi in falso nueve, convincere Sarri e prendersi la Juventus.

Juventus, sarà Dybala il falso nueve di Sarri

Sotto la guida di Sarri il belga si è infatti trasformato da ala funambolica in bomber spietato, arrivando nella stagione 2016/2017 a segnare 34 gol in 46 partite. Un'evoluzione tattica che Dybala è convinto di poter replicare alla Juventus, dove con il nuovo allenatore potrebbe prendersi il posto al centro dell'attacco in cui Allegri proprio non lo vedeva preferendogli Mandzukic.

26 anni a novembre, nonostante i grandi risultati raggiunti in carriera Paulo Dybala ha sempre dato l'impressione di non avere espresso completamente l'enorme talento che madre natura gli ha messo a disposizione e intende farlo nella stagione che sta per cominciare: missione possibile, viste le dichiarazioni di Sarri sul ruolo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese agirà nel tridente offensivo come attaccante sinistro, liberando spazio proprio per l'argentino.

Il quale dovrà dimostrare di essere capace di poter ricoprire un ruolo tanto importante garantendo un gran numero di gol e risultando determinante tanto quanto CR7 nelle fortune future della Juventus. Le qualità per fare bene certo non mancano a Dybala, che nella stagione ormai alle porte potrebbe finalmente concludere la trasformazione da campione a fuoriclasse. Con buona pace di PSG, Tottenham e Manchester United.