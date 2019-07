Rabbia in Corea del Sud per la panchina del portoghese nel match tra Juventus e K-League: arriva la richiesta di danni da parte dell'azienda organizzatrice.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 11:25 | aggiornato 29/07/2019 11:34

C'è chi ha speso più di 300 euro per ammirarlo dal vivo e alla fine lo ha visto seduto in panchina per 90 minuti più recupero. In Corea del Sud sono tantissimi i tifosi che non hanno ancora smaltito la rabbia. Il loro unico desiderio era quello di assistere alle prodezze di Cristiano Ronaldo durante l'amichevole tra Juventus e Team K-League, una selezione dei migliori giocatori militanti in Corea del Sud.

Il match è terminato con uno spettacolare 3-3 ma del portoghese non s'è vista nemmeno l'ombra. Da qui la richiesta di danni - riporta Il Corriere dello Sport - da parte di TheFasta (la società che ha organizzato la sfida) avanzata sulla base del contratto stipulato in cui era presente una clausola che garantiva l'utilizzo del numero 7 per almeno quarantacinque minuti.

Dopo aver visto che Cristiano Ronaldo non era in campo - si legge nella nota dell'azienda coreana - nel secondo tempo della gara, abbiamo chiesto alla Juventus di onorare il contratto. Il club ci ha detto di essere a conoscenza della clausola, ma che Ronaldo non ha potuto giocare a causa di un problema fisico. In seguito, non hanno risposto alle nostre chiamate

Sull'argomento è intervenuto anche Maurizio Sarri in conferenza stampa: