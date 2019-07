Il terzino del Betis piace ai blaugrana ma nel suo passato ci sono alcuni post fuori luogo su Twitter contro la stella argentina. "Li avevo scritti per prendere in giro un amico".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 29/07/2019 12:06 | aggiornato 29/07/2019 12:10

Una frase infelice sui social, scritta con l'intenzione di prendere in giro un amico in piena adolescenza e tornata di prepotente attualità a sette anni di distanza. È l'insolito destino con cui deve fare i conti Junior Firpo, 22enne laterale difensivo del Betis che piace, e non poco, al Barcellona. Prima del possibile trasferimento in blaugrana, però, Firpo ha voluto mandare un messaggio di scuse all'oggetto dei suoi post su Twitter, risalenti al 2012: Lionel Messi.

Il terzino sinistro classe 1996, dominicano ma naturalizzato spagnolo, si era infatti reso protagonista all'età di 15 anni di alcuni messaggi poco carini nei confronti di Messi, che nel 2012 aveva 25 anni ed era già una stella di caratura mondiale. Con il passaggio in Catalogna che si avvicina, Firpo ha dovuto fare chiarezza sul contenuto di quei post, in cui definiva pubblicamente il fuoriclasse argentino un "figlio di p...".

Pensieri depositati sul web da uno Junior Firpo ancora acerbo, un teenager che evidentemente non dava all'epoca la corretta importanza all'uso dei social. La rete, però, ha una memoria eterna. Così, nei giorni della trattativa per il passaggio del difensore al Barcellona come vice di Jordi Alba sulla fascia sinistra, le parole del terzino del Betis sono tornate di prepotente attualità. Il diretto interessato ci ha però messo la faccia e ha spiegato la situazione ai microfoni del Mundo Deportivo:

Posso spiegare senza problemi. Il mio migliore amico era un tifoso del Barcellona e quindi anche un fan di Leo Messi perché lui è il migliore. Io per stuzzicarlo dissi quelle brutte cose su Messi su Twitter. Cose da ragazzini. Peraltro c'è pure un altro tweet in cui diedi della sciocca a Julia, che allora era la mia ragazza: ora è mia moglie e madre di mia figlia. Se per quei tweet si è offeso qualcuno mi scuso, lo faccio senza problemi.

Junior Firpo, difensore del Betis che piace al Barcellona: si è scusato per un post contro Messi

Junior Firpo, sette anni dopo ecco le scuse a Messi: "Leo è il migliore al mondo"

Junior Firpo, tre reti e cinque assist in 29 presenze tra Liga e coppe con la maglia del Betis 2018/2019, è pronto a metterci la faccia e a chiudere le polemiche su dei post dal contenuto spiacevole, soprattutto per chi potrebbe tra pochi giorni condividere spogliatoio e allenamenti con Messi. Che resta, secondo il laterale del Betis, il più forte calciatore del mondo:





Leo è di gran lunga il migliore al mondo, non c'è dubbio. Lo dico sempre quando parlano del Pallone d'Oro: avrebbero dovuto consegnarlo a Messi e creare un premio per il resto dei mortali. Quest'anno deve vincerlo di nuovo.

Lionel Messi e Junior Firpo avversari in una recente sfida tra Barcellona e Betis Siviglia

Elogi a profusione, figli di una reale stima per un avversario incrociato sui campi della Liga e probabilmente anche della voglia di archiviare un capitolo spiacevole della gestione social da parte di Junior Firpo. Che non ha nemmeno nascosto la sua attesa per il possibile passaggio al Barcellona: