La casa tedesca, dopo aver sottoscritto un accordo decennale con i Citizens, ha firmato anche col manager catalano, che ne vestirà i prodotti sia dentro che fuori dal campo.

di Alberto Casella - 29/07/2019 15:42 | aggiornato 29/07/2019 15:47

Non accadrà più di vedere Pep Guardiola indossare, come ha fatto nel corso di questa preseason del Manchester City, una tshirt bianca quasi ostentatamente no-logo. Così, infatti, era capitato nel largo successo sul West Ham, nella sconfitta ai rigori contro il Wolverhampton e nelle due vittorie in altrettanti match contro team locali a Hong Kong e Yokohama in Giappone.

Il manager dei Citizens, infatti, si è accordato con Puma e ne vestirà i prodotti sia dentro che fuori dal campo. Ma non è tutto: il catalano, infatti, collaborerà con la linea Football dell'azienda tedesca prestando le sue competenze tecniche e il suo knowhow anche per sviluppare in futuro linee di abbigliamento e calzature e sarà pure brand ambassador e protagonista delle campagne di comunicazione del marchio.

Con la firma di Pep si può dire che Puma arrivi così a chiudere il cerchio: legato, a partire da questa stagione, il proprio nome al Manchester City per circa 750 milioni di euro in 10 anni, ed è la prima volta - in passato i Citizens avevano vestito Umbro, Kappa, Le Coq Sportif, Reebok e, negli ultimi 6 anni, Nike - oltre che da tempo a quello di diverse colonne portanti della squadra, da David Silva ad Aguero, ora i tedeschi hanno anche Guardiola nella loro scuderia.

Mentre i giocatori del Manchester City sfoggiavano il nuovo kit Puma, in Giappone Guardiola vestiva ancora una tshirt no-logo

Guardiola: accordo di sponsorizzazione con Puma

Un nome di prestigio, uno dei tecnici più influenti, sotto tutti gli aspetti, del panorama internazionale, tanto che nei mesi scorsi si era parlato della formazione di una cordata di sponsor, capeggiata da Adidas e Maserati, per portarlo alla Juventus. Non sono ancora noti i termini economici dell'accordo, ma sostenendo che il "brand Guardiola" può tranquillamente essere equiparato a quello dei suoi migliori giocatori, il Daily Mail parla di contratto multimilionario. Al riguardo Pep ha commentato:

Sono lieto di unirmi al marchio Puma. Gran parte della mia filosofia calcistica e comprensione del gioco è stata influenzata da Johan Cruyff, che aveva Puma come sponsor, e sono orgoglioso di seguire le sue orme. Io chiedo i massimi livelli di prestazione e non vedo l’ora di contribuire a plasmare il futuro di Puma Football per soddisfare le esigenze del gioco odierno.

Particolarmente soddisfatto dell'accordo, Johan Adamsson, Director of Sports Marketing & Sports Licensing di dell'azienda tedesca, ha ringraziato il manager del Manchester City: