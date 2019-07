Max vince, ma il più veloce in pista è stato Sebastian, autore di una rimonta dall'ultimo al secondo posto. Bravo Kvyat, terzo, ritiri per Hamilton e Bottas e W10 entrambi a zero per la prima volta.

29/07/2019

Nel rocambolesco Gran Premio di Germania è accaduto davvero di tutto. Quella vista ad Hockenheim è la Formula 1 alla quale tutti noi vorremmo assistere, in ogni weekend di gara. Sorpassi, incidenti - per fortuna, senza conseguenze per i piloti - uscite di pista, rimonte ed errori. Nulla è mancato nell'undicesimo appuntamento stagionale, davvero ricco di spunti e temi da affrontare.

Sul tetto del mondo per la seconda volta nel 2019, Max Verstappen, "olandese volante" con la Red Bull RB15. Spettacolare nella guida, spericolato - come sempre - indimenticabile nelle frasi spedite via radio al muretto dei box. Il ventunenne "orange" ha saputo esprimere le proprie doti di showman sull'asfalto bagnato dalla pioggia, concedendosi pure un errore, quasi fatale per lui e per il team della bevanda energetica più celebre del pianeta.

Ancor più entusiasmante, la rimonta di Vettel. Sebastian e la sua Ferrari partivano davvero arretrati, a causa del ventesimo ed ultimo tempo ottenuto nel disastroso sabato di Maranello. Il tedesco, spinto dal pubblico amico, ha risalito la china, dimostrando di essere ancora un campione. Il secondo posto, davanti alla sorpresa Kvyat - ha salvato il bilancio della Rossa, con il bravo ma disattento Leclerc sprecone e fermo a zero punti. Altrettanti punti portati nel garage Mercedes da Hamilton e Bottas, entrambi da bocciare. Proprio nella corsa di casa Mercedes. L'inglese ed i finlandese, dominatori del campionato, non sono saliti sul podio della Formula 1. Non era mai accaduti quest'anno.

Daniel Kvyat e la Toro Rosso sul podio della Formula 1 per la prima volta nel 2019

Formula 1, le pagelle di Hockenheim

Verstappen e Kvyat promossi, Vettel con tanto di lode

Red Bull e Toro Rosso. Se traduciamo dall'inglese all'italiano (o viceversa) otteniamo lo stesso risultato. In Germania è stato l'olandese Max la marcia in più per la motorizzazione Honda, fornita ad entrambe le squadre. La spregiudicatezza di Verstappen è rinomata da anni, come la validità del team per cui l'olandese corre. Per la seconda - e meritata - volta, il binomio con base a Mylton Keynes ha funzionato, meglio di tutti, vincendo alla grande.

Come grande è stato lo spavento vissuto a circa metà contesa, quando il numero 33 si è girato in testacoda nel Motodrom. Bella la frase lanciata al muretto dei box, sentita in mondovisione da tutti. Max non era affatto contento delle gomme Pirelli montate dai meccanici, e non le ha mandate a dire da qualcun altro. Pazzo, focoso, veloce. L'olandese è il giovane più forte della Formula 1:

Dannazione, ma voialtri non avreste potuto montarmi le gomme soft?!

Bravissimo pure Daniel, con la vettura "cugina" di Max. La Toro Rosso, appunto. Se pensiamo che l'ultimo risultato da podio per la scuderia di Faenza risalisse alla vittoria di Vettel nella piovosa Monza 2008, possiamo dire due cose. La prima: la Toro Rosso ama l'acqua (e Kvyat se la cava benone su asfalto viscido). La seconda: Sebastian adora - anch'egli - la pioggia, dimostrando di essere ancora un campione. Criticato, ma campione. Partire ultimo, effettuare un numero incredibile di sorpassi, vedere i principali rivali finire contro il muro, rimanendo freddo e concentrato, non rappresenta impresa semplice. Il giro più veloce della giornata conferma come fosse il quattro volte iridato il più abile del lotto.

Vettel ha resistito alla tentazione di forzare quando non si poteva (contrariamente al suo compagno di box), è stato rapidissimo anche sul - poco - asciutto. Il boato che accompagnava le manovre della Ferrari numero 5 era impressionante, come notevole l'esperienza messa in pista dal tedesco. Quindi, bravo Kvyat, bravissimo Verstappen, superlativo Vettel che, come ricorda l'opinionista ed appassionato Paolo Frattaroli, in lingua germanica va pronunciato "Fettel". PROMOSSO CON LODE.

Vettel ha messo in pista ad Hockenheim tutta la propria esperienza maturata in anni di Formula 1

Charles Leclerc - Rimandato

Peccato, il monegasco avrebbe anche potuto vincere il Gran Premio di Germania. Un errore - non da principiante, ma errore rimane - ha tolto il ferrarista dalla corsa, proprio quando sembrava lui il predestinato al gradino più alto e centrale di Hockenheim. Del resto, correre in auto (ed in moto) sul bagnato, è come calciare un rigore: l'emotività, la fretta, la paura ed un pizzico di esagerazione possono giocare brutti scherzi. Potete chiedere a Valentino Rossi o a Roberto Baggio, giusto per togliervi qualche dubbio a riguardo.

Si stava confermando rivelazione dell'anno. Charles, ma è uscito di pista, picchiano il muretto tedesco. Urlare "No!" dentro al casco ha sfogato la rabbia del pilota, uscito dalla vettura piuttosto... infuriato. La maturità al volante, forse, gli manca. Tuttavia, l'onestà intellettuale è una delle sue tanti doti. A motori spenti, Leclerc non ha cercato scuse o alibi campati per aria. Questa sua caratteristica piace, quanto l'abilità di guida, da non discutere. Sebbene non abbia raccolto nulla ieri, lo rivedremo presto davanti. RIMANDATO

Charles Leclerc è uscito con zero punti da Hockenheim, per la seconda volta nella Formula 1 di quest'anno

Team Mercedes - Bocciato senza contro appello

Mammia mia, che disastro ad Hockenheim! Proprio in Germania, sede nazionale del marchio Mercedes - Benz, contestualmente alla celebrazione da 125 anni di storia del motorismo tedesco e non. Se dovessimo scegliere un colore calzante alla domenica di Hamilton e Bottas, sarebbe il grigio, ovvero, una versione molto più opaca e meno brillante dello scintillate argento verniciato sulle monoposto teutoniche.

Lewis ha faticato con ogni condizione meteo, si è impastato contro un muro, danneggiando la macchina. L'inglese è rientrato in carreggiata, oltrepassando i limiti della pit lane, per poi raggiungere il garage Mercedes. Oltre all'errore di guida, il peccato: vietato - da quest'anno - prevalicare o tagliare la vernice che delimita e conduce nella corsia dei box. Il campione dovrebbe saperlo.

Con una F1 W10 da riparare, il numero 44 ha colto alla sprovvista i propri meccanici, e lì è iniziato un cinema che ha intrattenuto il pubblico pagante e quello televisivo. Ad un certo punto, un uomo del team non trovava ciò che gli serviva: dov'è alettone nuovo? Le gomme sono state montate? Adesso che faccio, chiedo una mezza giornata di ferie e rimango "in ufficio"? Nel marasma totale, il tempo perduto ha mandato a quel paese il Gran Premio di Hamilton.

Ma il peggio doveva arrivare: la penalizzazione di 5 secondi - da scontare per il motivo già citato: vietato tagliare i confini della pit lane - si è sommata ad un ennesimo errore, completando il disastro Mercedes. Anzi, no: lo sfacelo è arrivato poco dopo, quando pure Bottas perde il controllo della macchina, esce di pista e distrugge quasi tutto. Toto Wolff era nero, nerissimo. Per la prima volta da Adelaide a ieri, nemmeno un pilota del team anglo - tedesco è salito sul podio. Doveva accadere proprio ad Hockenheim? Corridori e squadra BOCCIATI

Domenica disastrosa per Hamilton, fermo a zero punti nella classifica finale della Formula 1

Consolazione Mercedes: Racing Point quarta con Lance Stroll

Per celebrare i 125 anni di vita, lo staff Mercedes - Benz si è presentato ad Hockenheim vestito "a festa". Camice, cappelli, cravatte e - addirittura - bretelle dallo stile prettamente germanico sono state sfoggiate dai membri dello staff, fiducioso di poter poi festeggiare l'ennesima vittoria o, perlomeno, la striscia positiva di podi ottenuti quest'anno. Inutile ripetervi come sia andata.

A rimediare, un pochino, a cotanta delusione, l'ottima prova di Stroll. Lance guida una Racing Point, squadra che vanta poca storia e non conta trofei sulle appena montate mensole del team. A loro favore, una fornitura di power unit BWT Mercedes, magari non al livello di quelli utilizzati da Hamilton e Bottas, comunque, sempre motori tedeschi restano. Ecco, per gli esperti e compassati uomini della Casa delle tre punte, il piazzamento della vettura rosa è stata l'unica soddisfazione da raccontare ai nipotini. Magari prima che passino altri 125 anni.

Team Mercedes e staff tedesco vestiti a festa, a precedere lo start della Formula 1

Autobus troppo alto o semaforo troppo basso? Gran botto e panico nel rettilineo del traguardo

Si dice che i tedeschi siano abiliti organizzatori e calcolatori. Voce comune è che, specialmente nelle unità di misura e negli spostamenti, nessuno possa battere la precisione teutonica. Dal Gran Premio di Germania in poi, forse, la reputazione germanica cambierà. Mentre aprivano le saracinesche dei box, i meccanici e gli addetti ai lavori sono stati spaventati da un forte rumore.

Nessuno sapesse di che botta si trattasse, la risposta è arrivata immediatamente dall'autista che guidava l'autobus sul rettilineo del traguardo. Evidentemente, il conducente non immaginava che il semaforo ci fosse, altrimenti, lui stesso si sarebbe premurato di verificare relativa altezza da terra e possibilità che il tetto dell'autobus non andasse ad urtarlo. Risultato: semaforo distrutto ed urgentemente da riparare. Senza calcoli c con molta fretta: le monoposto ed i piloti di Formula 1 devono entrare in pista.