Debutto infelice per Kompany nel ruolo di giocatore-allenatore. L'ex City si è schierato dal primo minuto, ma al Lotto Park a far festa è stato l'Oostenda.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 29/07/2019 12:59 | aggiornato 29/07/2019 14:43

Non è andata come si aspettava, come sognava. Debutto amaro per Vincent Kompany alla guida dell'Anderlecht. Il centrale, ex Manchester City, è ripartito da Bruxelles dopo tredici anni in Premier. Un ritorno per lui che con il club biancomalva è cresciuto e ha giocato tra il 2003 e il 2006, prima di trasferirsi all'Amburgo. A maggio l'addio ai Citizens e la scelta di accettare il ruolo di giocatore-allenatore della squadra che l'ha lanciato.

Una scelta particolare, anche coraggiosa, con Kompany che ha scelto di affiancarsi il gallese Simon Davies per svolgere il ruolo. Ma il debutto, appunto, non è stato quello che tutti all'Anderlecht speravano. Anzi. Al Lotto Park, per la prima giornata di Jupiler League, è arrivato l'Oostenda, avversario scomodo, con tanta voglia di ripartire dopo un'annata, quella scorsa, vissuta tra enormi problemi e conclusa al terzultimo posto.

Kompany, per l'occasione, ha scelto di schierarsi dal primo minuto. Centrale di difesa insieme all'Under 21 Cobbaut. E inizialmente la squadra ha risposto bene alla cura del nuovo allenatore. Al 13' il Lotto Park esplode per il bel gol di Michel Vlap che a giro beffa sul secondo palo il portiere dell'Oostenda. Ma è una breve illusione perché gli ospiti sono compatti, hanno idee e dopo sei minuti trovano il pari con una bella azione conclusa da Vargas.

Kompany, il ritorno non è felice

Kompany debutto amaro: vince l'Oostenda

L'Anderlecht si riversa in avanti, prova a fare la partita, a cercare il gol del nuovo vantaggio, ma fatica a penetrare le maglie dell'Oostenda. Quando è appena passata l'ora di gioco, ecco che Kompany fa segno a Davies che il momento di inserire Samir Nasri con cui ha giocato diverse stagioni al City. Ma l'ingresso del francese non dà la scossa ai padroni di casa.

Sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi ed è Ingebrigsten ad azzeccare le mosse. Entra Sakala e dopo dieci minuti è l'attaccante dello Zambia a trovare lo spunto per l'1-2. Gelo sullo stadio dell'Anderlecht che prova l'assalto finale, ma non trova la rete del pari.

Debutto amaro quindi per Kompany che pure lui è apparso ancora in rodaggio. Non ancora brillante come nel finale di stagione con il Man.City in cui fu decisivo per la conquista del titolo di Premier. Al capitano-allenatore resta l'affetto della gente, tanto, mostrato nel pre partita. Il Lotto Park ha accolto Kompany con un calore incredibile, striscioni e stendardi, cori e applausi per lui. Ma soprattutto una scenografia che ha coperto tutta la curva: "Sei andato via come un principe, torni a casa da re".