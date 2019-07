Il programma completo del calendario di Serie A 2019/2020: si parte il weekend del 24-25 agosto e l'ultima giornata sarà in programma il 24 maggio 2020.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 29/07/2019 18:26 | aggiornato 29/07/2019 20:05

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso l'inizio della nuova stagione di campionato. Il sorteggio del calendario di Serie A 2019/2020, direttamente dagli studi Sky Sport alle ore 19, mette finalmente un obiettivo concreto a cui mirare per tutte le venti squadre della nostra massima serie.

Alla presenza di dirigenti e presidenti dei club di Serie A, il sorteggio anche quest'anno viene svolto tenendo conto di una serie di criteri (e paletti) che indirizzano la scelta e l'ordine di alcune partite. Confermata l'alternanza assoluta per le squadre della stessa città (Torino/Juve, Milan/Inter, Genoa/Sampdoria e Lazio/Roma), con l'aggiunta di Atalanta/Parma per le prime giornate, vista l'indisponibilità dello stadio dei bergamaschi (in ristrutturazione) che giocheranno al Tardini. Da considerare anche che Lazio e Roma non avranno a disposizione lo Stadio Olimpico dal 18 maggio 2020 (in vista degli Europei), quindi giocheranno l'ultima giornata di ritorno entrambe in trasferta (e l'ultima d'andata entrambe in casa).

La Juventus arriva forte degli otto scudetti di fila ma ai nastri di partenza ci saranno anche Napoli, Inter e Milan intenzionate a fare corsa di testa, con Roma e Lazio alla finestra, Atalanta e Torino per ripetere l'ottima stagione passata, e un occhio alla lotta salvezza e alle neopromosse, con il ritorno del Lecce dopo sette anni, il Brescia e l'Hellas. Si parte nel weekend del 24-25 agosto 2019 e l'ultima giornata sarà domenica 24 maggio 2020.

Riuscirà la Juventus a ripetersi per la nona volta consecutiva?

Serie A, il calendario della stagione 2019/2020

Il sorteggio del calendario di Serie A sarà indirizzato dai seguenti criteri e paletti:

ogni squadra non può giocare più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone

prevista alternanza assoluta per squadre della stessa città: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma

Atalanta e Parma saranno considerate coppia di squadre in alternanza per le prime giornate (i bergamaschi giocheranno "in casa" al Tardini)

Ulteriori criteri tengono conto degli abbinamenti della scorsa stagione e degli incroci fra le big:

nella prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non possono incontrarsi fra loro Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, e non saranno possibili i derby cittadini di Genova, Roma e Torino

gli incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma devono essere disputati tutti in giornate diverse

non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al calendario 2018/2019

nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019

nell'ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell'ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019

le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le società partecipanti all'Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste fra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

Qui di seguito, dalle ore 19, l'aggiornamento in tempo reale di tutte le giornate in programma per la Serie A 2019/2020:

1^ giornata, 25 agosto 2019

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

2^ giornata, 1 settembre 2019

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

3^ giornata, 15 settembre 2019

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

4^ giornata, 22 settembre 2019

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia

5^ giornata, 25 settembre 2019 (infrasettimanale)

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Spal-Lecce

Torino-Milan

6^ giornata, 29 settembre 2019

Cagliari-Verona

Juventus-Spal

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

7^ giornata, 6 ottobre 2019

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

Spal-Parma

Torino-Napoli

8^ giornata, 20 ottobre 2019

Brescia-Fiorentina

Cagliari-Spal

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

9^ giornata, 27 ottobre 2019

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

Spal-Napoli

Torino-Cagliari

10^ giornata, 30 ottobre 2019 (infrasettimanale)

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-Spal

Napoli-Atalanta

Parma-Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11^ giornata, 3 novembre 2019

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

Spal-Sampdoria

Torino-Juventus

12^ giornata, 10 novembre 2019

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-Spal

13^ giornata, 24 novembre 2019

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

Spal-Genoa

Torino-Inter

14^ giornata, 1 dicembre 2019

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Verona-Roma

Inter-Spal

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

15^ giornata, 8 dicembre 2019

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

Spal-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

16^ giornata, 15 dicembre 2019

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-Spal

17^ giornata, 22 dicembre 2019

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Spal

Udinese-Cagliari

18^ giornata, 5 gennaio 2020

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

Spal-Verona

19^ giornata, 12 gennaio 2020

Cagliari-Milan

Fiorentina-Spal

Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

20^ giornata, 19 gennaio 2020

Brescia-Cagliari

Napoli-Fiorentina

Bologna-Verona

Lecce-Inter

Juventus-Parma

Genoa-Roma

Lazio-Sampdoria

Atalanta-Spal

Sassuolo-Torino

Milan-Udinese

21^ giornata, 26 gennaio 2020

Torino-Atalanta

Spal-Bologna

Inter-Cagliari

Fiorentina-Genoa

Napoli-Juventus

Roma-Lazio

Verona-Lecce

Brescia-Milan

Sampdoria-Sassuolo

Parma-Udinese

22^ giornata, 2 febbraio 2020

Bologna-Brescia

Juventus-Fiorentina

Atalanta-Genoa

Milan-Verona

Udinese-Inter

Sampdoria-Napoli

Cagliari-Parma

Sassuolo-Roma

Lazio-Spal

Lecce-Torino

23^ giornata, 9 febbraio 2020

Fiorentina-Atalanta

Roma-Bologna

Genoa-Cagliari

Verona-Juventus

Parma-Lazio

Napoli-Lecce

Inter-Milan

Torino-Sampdoria

Spal-Sassuolo

Brescia-Udinese

24^ giornata, 16 febbraio 2020

Juventus-Brescia

Sampdoria-Fiorentina

Bologna-Genoa

Udinese-Verona

Lazio-Inter

Cagliari-Napoli

Sassuolo-Parma

Atalanta-Roma

Lecce-Spal

Milan-Torino

25^ giornata, 23 febbraio 2020

Verona-Cagliari

Spal-Juventus

Genoa-Lazio

Roma-Lecce

Fiorentina-Milan

Brescia-Milan

Torino-Parma

Inter-Sampdoria

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Udinese

26^ giornata, 1 marzo 2020

Lecce-Atalanta

Lazio-Bologna

Sassuolo-Brescia

Udinese-Fiorentina

Milan-Genoa

Sampdoria-Verona

Juventus-Inter

Cagliari-Roma

Parma-Spal

Napoli-Torino

27^ giornata, 8 marzo 2020

Fiorentina-Brescia

Spal-Cagliari

Bologna-Juventus

Atalanta-Lazio

Lecce-Milan

Verona-Napoli

Genoa-Parma

Roma-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Torino-Udinese

28^ giornata, 15 marzo 2020

Udinese-Atalanta

Sampdoria-Bologna

Lazio-Fiorentina

Brescia-Genoa

Sassuolo-verona

Parma-Inter

Juventus-Lecce

Milan-Roma

Napoli-Spal

Cagliari-Torino

29^ giornata, 22 marzo 2020

Inter-Brescia

Bologna-Cagliari

Genoa-Juventus

Torino-Lazio

Spal-Milan

Atalanta-Napoli

Verona-Parma

Lecce-Sampdoria

Fiorentina-Sassuolo

Roma-Udinese

30^ giornata, 5 aprile 2020

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Parma-Fiorentina

Udinese-Genoa

Brescia-Verona

Sassuolo-Lecce

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Sampdoria-Spal

Juventus-Torino

31^ giornata, 12 aprile 2020

Torino-Brescia

Fiorentina-Cagliari

Verona-Inter

Milan-Juventus

Lecce-Lazio

Genoa-Napoli

Roma-Parma

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Spal-Udinese

32^ giornata, 19 aprile 2020

Juventus-Atalanta

Parma-Bologna

Fiorentina-Verona

Cagliari-Lecce

Napoli-Milan

Brescia-Roma

Udinese-Sampdoria

Lazio-Sassuolo

Genoa-Spal

Inter-Torino

33^ giornata, 22 aprile 2020 (infrasettimanale)

Atalanta-Brescia

Sampdoria-Cagliari

Lecce-Fiorentina

Torino-Genoa

Roma-Verona

Spal-Inter

Sassuolo-Juventus

Udinese-Lazio

Bologna-Napoli

Milan-Parma

34^ giornata, 26 aprile 2020

Verona-Atalanta

Milan-Bologna

Roma-Inter

Juventus-Lazio

Genoa-Lecce

Parma-Sampdoria

Cagliari-Sassuolo

Brescia-Spal

Fiorentina-Torino

Napoli-Udinese

35^ giornata, 3 maggio 2020

Atalanta-Bologna

Lecce-Brescia

Lazio-Cagliari

Inter-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Torino-Verona

Udinese-Juventus

Sassuolo-Milan

Parma-Napoli

Spal-Roma

36^ giornata, 10 maggio 2020

Milan-Atalanta

Roma->Fiorentina

Genoa-Inter

Verona-Lazio

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Juventus-Sampdoria

Napoli-Sassuolo

Spal-Torino

Cagliari-Udinese

37^ giornata, 17 maggio 2020

Parma-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Brescia

Sassuolo-Genoa

Cagliari-Juventus

Udinese-Lecce

Sampdoria-Milan

Inter-Napoli

Torino-Roma

Verona-Spal

38^ giornata, 24 maggio 2020