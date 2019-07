Tra la nona e la tredicesima giornata i rossoneri si troveranno ad affrontare quattro big match. Chiusura di stagione contro il Cagliari.

di Leonardo Mazzeo - 29/07/2019 23:44 | aggiornato 29/07/2019 23:49

Terminata la tournée americana, il Milan di Giampaolo torna in Italia senza Cutrone ma con tanta voglia di crescere: i risultati oltreoceano non sono stati proprio entusiasmanti (due sconfitte, zero gol segnati), ma il nuovo allenatore ha comunque potuto testare i suoi contro avversari di livello. E stessa cosa farà sabato prossimo, quando i rossoneri si troveranno ad affrontare il Manchester United per mettere altra benzina nelle gambe in vista dell'inizio del campionato.

Sì, il campionato: il Milan quest'anno non parteciperà all'Europa League, e per tale motivo potrà concentrarsi solamente sulla Serie A. Con il solito obiettivo da qui a maggio del prossimo anno: conquistare un posto in Champions League. Tutto passa dal campo, dalle singole partite. E a proposito di partite, nel frattempo i rossoneri hanno scoperto contro chi esordiranno nell'annata 2019/2020.

Oggi, infatti, sono stati fatti i sorteggi del calendario della prossima Serie A. Con un paio di novità su tutte: addio Boxing Day, bentornata pausa invernale; inoltre, il calciomercato terminerà il 2 settembre e quindi una settimana dopo l'inizio del campionato, previsto nel weekend del 24 e del 25 agosto. Proprio in uno di questi due giorni, il Milan si troverà ad affrontare la sua prima trasferta stagionale contro l'Udinese.

Milan, esordio contro l'Udinese in Serie A. Il derby alla quarta, si chiude col Cagliari

Dopo aver cominciato la stagione 2018/2019 in casa contro il Genoa, il Milan questa volta partirà lontano da San Siro: nella prima giornata di Serie A i rossoneri affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. Il primo big match per Piatek e compagni arriverà alla quarta di campionato, quando andrà in scena il derby contro l'Inter: rossoneri e nerazzurri si affronteranno in un momento "di formazione", visto che entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in estate. Ne vedremo delle belle, questo è certo.

Per quanto riguarda gli altri big match, il Milan tra la nona e la tredicesima giornata vivrà delle settimane parecchio intense: prima la Roma, poi la Spal, e dopo ancora Lazio, Juventus e Napoli di fila. Un doppio periodo di fuoco per la squadra di Giampaolo, che alla diciassettesima giornata se la vedrà con l'Atalanta e che infine chiuderà il cerchio contro il Cagliari.

Il calendario del Milan