Si parte fuori casa contro il Parma, poi subito il Napoli in un incrocio speciale per Maurizio Sarri. La grande sfida contro Conte piazzata alla settima. Il derby all'11a.

Riparte la Serie A. Primo atto della nuova stagione, la compilazione del calendario a Milano che dà a forma a quello che sarà il campionato che inizierà nel weekend del 24-25 agosto. La Juventus dovrà difendere il titolo di Campione d'Italia, l'ottavo vinto nelle ultime otto edizioni del torneo, alla guida non ci sarà più Massimiliano Allegri, ma quel Maurizio Sarri che solo un anno fa era impensabile immaginare vestito di bianconero.

Difendere il titolo, dare l'assalto al nono scudetto che sarebbe però il primo per Sarri. La Juve non molla nulla, con un occhio sempre rivolto alla Champions. Ovviamente. Ma oggi è tempo di campionato, di Serie A, di conoscere gli avversari che si porranno sulla strada di De Ligt e compagni.

Proprio l'olandese è finora il fiore all'occhiello del mercato orchestrato da Fabio Paratici. Ramsey, Rabiot, Demiral fanno da ricco contorno. La Juve riparte dunque con i suoi obiettivi. Si parte appunto il 24 agosto, si finisce il 24 maggio del 2020. Saranno tre invece i turni infrasettimanali, mentre saranno quattro le soste per la nazionale; mentre la pausa natalizia si colloca tra il 22 dicembre e il 5 gennaio. Occhio ai turni serali: le sfide in notturna si giocheranno alle 20.45 e non alle 20.30 come nella passata stagione.

La Juventus partirà fuori casa, sarà di scena al Tardini dove affronterà il Parma di D'Aversa. Impegno non semplice, come dimostra la gara dello scorso anno con i bianconeri che s'imposero solo nel finale e al termine di una sfida molto combattuta. La seconda riserva subito il botto perché Sarri ritrova il Napoli allo Stadium, in un match al sapore di scudetto perché bianconeri e azzurri sono le squadre ad aver occupato i gradini più alti del podio nelle ultime due edizioni della Serie A. Terzo impegno e altra partita dal fascino antico: la Juventus va al Franchi per sfidare la Fiorentina. Insomma l'avvio non è dei più agevoli.

La strada sembra spianare, almeno sulla carta, dal quarto turno perché il trittico che aspetta Ronaldo e compagni non è, almeno sulla carta, dei più complicati: allo Stadium arriva prima la neopromossa Verona e poi la Spal. Nel mezzo l'impegno al Rigamonti contro il Brescia di Corini. Un modo per rifiatare prima di altro gran premio della montagna rappresentato dal derby d'Italia piazzato al settimo turno in data sei ottobre. Sarà la sfida a Conte, al grande ex, a una squadra - quella nerazzurra - che si candida ad anti Juve. Dopo l'Inter, ecco il Bologna allo Stadium e poi il Lecce in trasferta. Match che sembrano alla portata della banda Sarri. Così come quello contro il Genoa in casa alla decima.

Quello col Grifone sarà l'antipasto del derby contro il Torino da disputare nella casa dei granata. La stracittadina apre un trittico non male che comprende anche la sfida al Milan allo Stadium e poi la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. E vien da sé pensare che, soprattutto al ritorno, questo possa essere uno snodo scudetto. Alla 14a ecco il Sassuolo in casa e poi altra partita complicata contro la Lazio all'Olimpico piazzata l'8 dicembre. Si torna a casa per sfidare l'Udinese dell'ex Tudor. Prima della sosta natalizia invece si viaggia a Genova e sarà incrocio contro la Sampdoria che negli ultimi due anni ha sempre battutto i bianconeri tra le mura amiche. Si torna dopo la pausa invernale e a Torino arriva il Cagliari e chiusura con il botto perché si va a Roma contro i giallorossi che, quindi, saranno l'ultima squadra a visitare lo Stadium il 24 maggio. Il calendario della Juventus sembra sondarsi in due fasi: la prima che comprende un avvio non semplice con la trasferta di Parma e poi le sfide a Napoli e Fiorentina. Anticipo del derby d'Italia contro l'Inter che chiude di fatto il primo terzo di girone. Poi occhio allo scoglio centrale rappresentato dal trittico derby-Milan-Atalanta. Impegni non semplici che si susseguono e possono rappresentare un momento importante per il campionato della Juve.

Tutti gli impegni della Juventus