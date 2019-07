In ritardo sul mercato i nerazzurri affronteranno tra settembre e ottobre diversi esami che coincideranno con l'esordio in Champions. Finale di stagione complicato con Napoli in casa e Atalanta fuori.

Dopo le due stagioni con Luciano Spalletti, il tecnico che è stato capace di riportarla tra le prime quattro e nell'Europa che conta e poi bravo anche a confermarsi al termine dell'ultima tribolata stagione, l'ambiziosa Inter di Suning ha deciso di passare alla fase successiva del suo progetto e di affidarla a Antonio Conte. A lui e all'ad Marotta, gli uomini che hanno restituito alla Juventus la grandezza perduta, il presidente Zhang ha affidato il compito di tornare a lottare per lo Scudetto.

Interrompere l'egemonia del club bianconero, capace di vincere le ultime otto edizioni della Serie A e al via con un nuovo progetto tattico affidato a Maurizio Sarri, sarà impresa tutt'altro che semplice: la distanza tra i nerazzurri e la vetta continua ad essere marcata e non può essere colmata soltanto con l'arrivo di Conte. Servono rinforzi, che il tecnico pugliese attende da tempo in un calciomercato che fino a oggi ha visto l'Inter in ritardo rispetto alla concorrenza.

Per questo il sorteggio dei calendari di Serie A, andato in scena oggi a Milano, può far ben sperare i nerazzurri: dando per scontato che la squadra sarà completata entro la fine del calciomercato, è scontato prevedere che a Conte serviranno alcune settimane per amalgamare i giocatori e trovare gli equilibri necessari e in questo l'inizio, decisamente soft, potrà essere d'aiuto. Meglio fare in fretta però, perché tra settembre e ottobre 2019 sarà già il momento dei primi importanti esami e delle prime, fondamentali, risposte.

Anche nella stagione che sta per cominciare l'Inter avrà uno dei suoi punti fermi nel portiere Handanovic, nerazzurro dal 2012.

Calendario Inter 2019/20, a ottobre sarà già tempo di esami

Le prime tre giornate della Serie A 2019/2020 prevedono altrettante sfide decisamente alla portata di una squadra come l'Inter, che si troverà sicuramente in fase di rodaggio ma non potrà accampare scuse contro il Lecce neo-promosso, il Cagliari - immediato e suggestivo ritorno di Nicolò Barella in Sardegna - e l'Udinese. Già alla quarta giornata però si farà sul serio, dato che il 22 settembre sarà il momento dell'edizione numero 224 del derby della Madonnina contro i cugini del Milan.

Una sfida, quella contro i rossoneri, che da sempre è una tappa fondamentale di ogni stagione e che quest'anno arriverà peraltro dopo l'esordio in Champions League, competizione dove i nerazzurri non vogliono certo sfigurare, e la sfida del turno infrasettimanale che vedrà l'Inter ospitare la Lazio, cliente decisamente scomodo e da prendere con le pinze. Non finisce qui, perché dopo una comunque non semplice sfida contro la Sampdoria a Genova per Conte sarà il momento di sfidare il proprio passato, ovvero la Juventus, già alla settima giornata.

Il 6 ottobre 2019 la Scala del calcio, San Siro, vedrà andare in scena il derby d'Italia tra l'Inter e i campioni d'Italia, gli odiati rivali della Juventus: una partita che dovrà per forza dare delle risposte a Conte su quanto siano fondate le ambizioni di grandezza della sua squadra e che arriverà a pochi giorni di distanza dal secondo impegno in Champions League, che inevitabilmente potrebbe togliere energie fisiche e mentali a Handanovic e compagni.

Detto che il vecchio adagio che sostiene che "presto o tardi devi affrontare tutti" è sempre valido, a maggior ragione per un allenatore pragmatico come Antonio Conte e per un club che volendo tornare grande tra i grandi non può cercare scuse, bisogna anche sottolineare che gli incroci tra gli impegni di Champions e quelli contro Milan e Juventus sono da tenere in considerazione e forniranno, in un senso o nell'altro, risposte importanti sulla "nuova Inter".

Piuttosto complicato anche il finale di stagione, che nelle ultime due giornate - potenzialmente decisive per il raggiungimento degli obiettivi stagionali - vedrà la Beneamata impegnata prima in casa contro il Napoli, attualmente considerato la seconda forza del campionato, e poi in trasferta sul campo dell'Atalanta, ormai solida realtà della medio-alta classifica della Serie A. Due gare piene di significato, i cui risultati diranno moltissimo sul futuro, tanto a breve quanto a medio-lungo termine, dei nerazzurri di Antonio Conte.

Tutti gli impegni dell'Inter