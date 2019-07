I giallorossi continuano a muoversi su più fronti in sede di mercato, cercando nel frattempo di piazzare anche alcuni elementi fuori dal progetto tecnico.

di Massimiliano Rincione - 29/07/2019 13:02 | aggiornato 29/07/2019 13:08

Non c'è sosta per la Roma in sede di calciomercato. I giallorossi, d'altronde, hanno deciso - facendo di necessità virtù - di attuare una vera e propria rivoluzione tecnico-tattica, con l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina e Gianluca Petrachi sulla poltrona da direttore sportivo. Assodato come i primi acquisti si siano rivelati, almeno sulla carta, decisamente funzionali nell'ottica dello sviluppo del nuovo corso, appare evidente come servano ancora almeno un attaccante - considerato l'ormai prossimo addio di Edin Dzeko - e un altro centrale per dar respiro a Federico Fazio. In quest'ultima ottica va interpretato, dunque, il tentativo per Jemerson del Monaco: il brasiliano, tra i più positivi in un'annata disastrosa e che ha visto ben due avvicendamenti in panchina tra Leonardo Jardim e Thierry Henry, sarebbe avvicinabile anche grazie ad uno scambio con uno tra Steven Nzonzi, Patrik Schick e Gregoire Defrel.

Proprio il francese, rientrato dal prestito alla Sampdoria, resta uno dei nomi più caldi di questo calciomercato capitolino in virtù anche degli interessi di Cagliari e Fiorentina. Per quanto riguarda gli ingressi in attacco, invece, basti sapere come in settimana Petrachi tenterà l'affondo decisivo per Gonzalo Higuain, cercando di trovare una quadra con Nicolas - fratello e agente del centravanti - facendo leva sul fatto che, al netto dello spazio guadagnato nelle amichevoli, la Juventus lo consideri fuori dal progetto. Mariano Diaz, invece, resta più un'alternativa in caso di partenza di Schick. La pista Icardi, invece, resta impraticabile per una serie di motivi pressoché sconfinata, a partire dalla volontà del giocatore che guarda verso altri lidi.

Per quanto riguarda l'out difensivo destro, invece, pare essere tornata in auge la pista Elseid Hysaj: assodato come quest'ultimo sia comunque nel mirino della Juve del suo mentore sportivo Maurizio Sarri, non bisogna scartare a priori l'ipotesi giallorossa. L'entourage del calciatore ex Empoli, d'altronde, è stato molto chiaro con Aurelio De Laurentiis nel confermare la volontà di andar via dalla Campania dopo l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo. Gli interessamenti dall'estero, però, non mancano, con diverse piste che potrebbero farsi largo nel corso delle settimane che verranno.

Calciomercato Roma: il punto sulle uscite

Per quanto riguarda il fronte delle uscite di secondo rilievo, invece, basti sapere come il terzo portiere Fuzato sia ormai con un piede sull'uscio. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, d'altronde, il Gil Vicente - squadra di seconda divisione portoghese - sarebbe in pole per assicurarselo, con Fiorentina e Perugia come alternative. Per quanto riguarda Ante Coric, invece, da registrare gli interessamenti di Spal e Verona. E Robin Olsen? Continua a piacere in Portogallo, nello specifico a Benfica e Porto. Da chiarire, infine, le situazioni legate a William Bianda e Maxime Gonalons, quest'ultimo rientrato dal prestito al Siviglia.