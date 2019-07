ADL saluta Pepè che va all'Arsenal. James Rodriguez in ritiro con il Real Madrid, Icardi rischia di essere l'ultimo obiettivo da centrare.

di Luigi Ciamburro - 29/07/2019 16:47 | aggiornato 29/07/2019 18:52

Sono ore frenetiche per il calciomercato del Napoli. Tutto ruota ancora intorno al nome di James Rodriguez, il fantasista colombiano che dopo un lungo tira e molla ha deciso di aggregarsi al Real Madrid al rientro dalle vacanze. In una nota ufficiale del club spagnolo, si annuncia che James ha iniziato il ritiro e viene pubblicata una foto in cui l'ex Bayern è immortalato accanto a Casemiro e Militao, gli altri due sudamericani reduci dalla Copa America.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, si tratterebbe di una scelta di Florentino Perez, che avrebbe cambiato strategia di mercato dopo il pesante ko con l'Atletico Madrid e l'infortunio di Asensio. Questo nonostante il parere contrario dell'allenatore Zidane che ha dato da tempo il proprio consenso a cedere il giocatore. L'affare con l'Atletico è tramontato, nonostante la necessità di fare cassa per puntare su Pogba, perché Florentino non intende cederlo ai rivali. Ma secondo altre fonti accreditate, Jorge Mendes, manager del colombiano, starebbe provando a convincere Perez a cedere il suo assistito al Napoli, con entrambe le società che dovrebbero fare un passo indietro.

La mossa di convocarlo per il ritiro sarebbe pura tattica di calciomercato per pesare davvero la volontà del club partenopeo. I Blancos chiedono 42 milioni di euro e non vorrebbero scendere sul prezzo. Il presidente De Laurentiis ha compreso che James Rodriguez non arriverà mai in prestito, se non con obbligo di riscatto. Equivale a dire l'acquisto completo del cartellino, al massimo con un anno in più per versare l'intera somma. Si può discutere per uno sconto, ma bisogna fare in fretta. E la mancata cessione di Bale potrebbe giocare a favore, ma sono già in tanti a credere che il colombiano non sia più sul mercato. Le prossime ore saranno più che risolutive.

Calciomercato Napoli, Icardi ultima opzione per ADL?

Il Napoli ha esitato troppo nella trattativa con Florentino Perez e adesso rischia di perderlo per davvero, nonostante l'ok del giocatore e del suo plurimilionario manager. A questo punto non resta che muoversi tempestivamente, onde evitare il rischio di non riuscire a portare una pedina di calibro internazionale a disposizione di mister Ancelotti. Nei giorni scorsi anche Nicolas Pepè sembrava ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma l'intervento a gamba tesa dell'Arsenal, a suon di milioni, ha spostato l'ago della bilancia.

Un accordo totale era stato quasi raggiunto col Napoli, ma l'Arsenal è stato più convincente nell'ultima offerta, sia finanziariamente che a livello di progetto sportivo. Gli agenti hanno l'accordo con il club londinese, disposto a pagare 10mln di commissioni, ma manca la firma dell'attaccante ivoriano. Il presidente De Laurentiis starebbe cercando di convincere il giocatore a lasciare i propri agenti, interessati alle commissioni, migliorando l'offerta sull'ingaggio, arrivando a 5mln di euro più bonus. Secondo fonti britanniche Pepè dovrebbe però sbarcare in Inghilterra a ore per sostenere le visite mediche

A questo punto Mauro Icardi resterebbe l'ultima grande opzione disponibile. Lozano sarebbe un obiettivo ormai archiviato, in quanto ADL avrebbe rinunciato ad una nuova trattativa con Mino Raiola. Quella per Manolas è stata difficoltosa, in quanto il manager pretendeva commissioni generose che il Napoli ha provato a “coprire” togliendo qualcosa ai diritti d’immagine. Ma la strada che porterebbe all'argentino dell'Inter non è per nulla semplice. Maurito continua ad aspettare la Juventus, in alternativa vorrebbe rimanere in nerazzurro. Napoli, per ora, è soltanto la terza scelta. De Laurentiis offrirebbe 60 milioni all’Inter e un ingaggio da 6,5 milioni all’attaccante. In questo caso Milik verrebbe messo alle strette: un simile investimento richiederebbe la cessione di uno dei pezzi pregiati per fare cassa. Ma il club milanese ha già dato parere negativo per il polacco.