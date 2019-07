📢 #Milan , addio a #Cutrone : ecco l'attaccante in partenza per #Wolverhampton 📽 @TRolfi pic.twitter.com/8id6pSMgko

Avrebbe voluto restare al Milan, Patrick Cutrone. L'attaccante italiano classe 1998 non lo nasconde. Il club rossonero ha però deciso di venderlo in Premier League, al Wolverhampton, per circa 16 milioni di euro più 2 di bonus.

