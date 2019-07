Il club cinese ufficializza l'arrivo dell'attaccante croato: salta definitivamente il gallese.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 10:12 | aggiornato 29/07/2019 10:18

No, Gareth Bale non andrà a giocare in Cina. O quantomeno non vestirà la maglia dello Jiangsu Suning. Il club di Nanchino ha infatti ufficializzato l'acquisto di Ivan Santini, attaccante croato classe 1989 che nell'ultima stagione ha collezionato 16 gol e 1 assist in 39 presenze con l'Anderlecht.

Santini è il quinto straniero nella rosa dello Jiangsu, gli altri sono Miranda, Eder, Gabriel Paletta e Alex Teixeira. Il regolamento della Federcalcio cinese impone ai club di avere in squadra al massimo quattro calciatori stranieri tesserati, motivo per cui nei prossimi giorni (il mercato chiude il 31 luglio) ci sarà un'uscita.

In entrata invece non ci sarà nessun altro movimento, l'allenatore Cosmin Olaroiu potrà ora iniziare a plasmare la sua squadra. Sfuma quindi definitivamente Gareth Bale, che per ora resta al Real Madrid in attesa di altre offerte.