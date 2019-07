La richiesta dell'attaccante argentino di tornare ad allenarsi in gruppo è stata accolta: il suo futuro però è sempre lontano da Milano.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 12:14 | aggiornato 29/07/2019 16:19

Mauro Icardi tornerà a breve ad allenarsi in gruppo. No, nessun clamoroso dietrofront da parte dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha solo accolto la richiesta avanzata dal numero 9, desideroso di tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo.

Non cambia però la posizione del club, che considera l'argentino fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Intanto però, dopo aver abbandonato il ritiro di Lugano ed essere stato escluso dalla tournée in Asia dove i Conte boys hanno affrontato Manchester United, Juventus e PSG, l'ex Samp avrà modo di allenarsi con Handanovic e compagni.

Un incontro decisivo per il futuro del 26enne potrebbe avvenire nella giornata odierna. A Milano, nella sede della Lega e negli studi Sky, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta incontrerà i dirigenti della Roma Fienga e Baldissoni per parlare di Edin Dzeko. L'intenzione di Marotta è quella di inserire Icardi nell'operazione, una mossa non semplice visto che va convinto l'argentino ad accettare i giallorossi.