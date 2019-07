L'attaccante francese, appena svincolatosi dal Bayern Monaco, è entrato nel mirino dei viola.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 11:58 | aggiornato 29/07/2019 12:03

Una voce di mercato che fa rumore e arriva in fretta in Italia. Arriva dalla Bild, secondo cui la Fiorentina sarebbe intenzionata a mettere sotto contratto Franck Ribery. Proprio così, i viola avrebbero messo nel mirino l'attaccante francese che si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Bayern Monaco dopo 12 anni in cui ha collezionato 425 presenze e 124 gol.

Classe 1983, 36 anni compiuti lo scorso 7 aprile, Ribery è tra i giocatori più desiderati di tutta Europa nonostante sia a fine carriera. Non potrebbe essere altrmenti visto che si parla di chi ha messo in bacheca 24 trofei in Germania.

Sul transalpino c'è anche l'Eintracht Francoforte, che è in contatto con Alain Migliaccio, agente dell'ex Marsiglia. "In questi mesi ho ricevuto molte offerte, ho ancora molta voglia di giocare - ha detto Ribery - e a breve prenderò una decisione". Tra le corteggiatrici ci sono anche squadre arabe e cinesi, che sarebbero in grado di garantirgli lo stipendio di 7 milioni percepito nell'ultima stagione.