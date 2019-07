Dopo l'esperienza al Bologna nella stagione 2017/18, l'ex commissario tecnico dell'Italia riparte dai cinesi dello Shenzhen Kaisa.

di Redazione Fox Sports - 29/07/2019 14:28 | aggiornato 29/07/2019 16:33

Riecco Roberto Donadoni. L'allenatore classe 1963, 56 anni da compiere il prossimo 9 settembre, è diventato la nuova guida tecnica dello Shenzhen Kaisa, squadra che milita nella Chinese Super League (massima divisione del campionato cinese).

L'accordo tra le parti era stato raggiunto da tempo, come fatto sapere da un dirigente della società cinese. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana è arrivato in Cina nella giornata di domenica per assistere al match tra la sua squadra e lo Jiangsu, vinto 2-0 dalla squadra di Nanchino.

Donadoni prenderà il posto dello spagnolo Juan Caro, reduce della promozione in massima serie conquistata nella scorsa stagione. Il cambio in panchina è arrivato in virtù dei pessimi risultati delle ultime settimane (manca la vittoria da 12 giornate di fila).

Attualmente lo Shenzhen occupa la 15esima posizione in campionato. A Donadoni, che viene dall'esperienza col Bologna terminata con l'esonero alla fine della stagione 2017/18, spetta quindi il compito di risalre la classifica.