The Golden Goddess non nasconde di giocare su bellezza e sensualità nel corso di alcune delle storyline che la vedono coinvolta.

di Marco Ercole - 28/07/2019 09:34 | aggiornato 28/07/2019 13:39

All'inizio del 2019, praticamente in concomitanza del periodo che nella WWE è storicamente contraddistinto dal PPV della Royal Rumble, c'è stata una storyline molto particolare che ha visto protagonista Mandy Rose.

La bellissima The Golden Goddess, con i suoi atteggiamenti, era andata un po' sopra le righe rispetto allo standard, mostrando un genere di prodotto che fino a pochi anni fa (in particolare a fine anni Novanta e nella prima decade dei Duemila) era all'ordine del giorno, ma che si è un po' perso con l'ingresso ufficiale della WWE in quella che viene comunemente definita "PG Era".

Si tratta di una definizione che è stata attribuita al periodo storico attuale del mondo del wrestling di proprietà di Vince McMahon, più orientato verso bambini e famiglie, di conseguenza meno violento rispetto al passato e con la conseguente riduzione quasi totale di sangue, linguaggio scurrile, allusioni sessuali e nudità.

WWE, Mandy Rose e il ritorno al passato del wrestling

Ecco, queste "restrizioni" hanno trovato una sorta via libera con l'inizio del 2019, avviando una piccola apertura alla reintroduzione (in minima parte) di questi aspetti, che avevano contribuito in passato a rendere il wrestling statunitense un prodotto seguito in tutto il mondo.

Proprio Mandy Rose e la storyline incentrata su un triangolo amoroso con Jimmy Uso e Naomi (che formano una coppia nella vita reale), è stata una sorta di apripista (a seguire ha dato vita a siparietti simili anche Alexa Bliss, "sorpresa" nel backstage mentre si stava cambiando): in sostanza la bella bionda agiva settimanalmente nel tentativo di sedurre il samoano, in modo tale da provocare invidia e gelosia da parte di Naomi, con la quale è arrivata infine allo scontro sul ring.

Una lunga serie di allusioni e provocazioni chiaramente a sfondo sessuale che hanno appassionato e divertito il pubblico della WWE. E soprattutto messo in mostra il fisico mozzafiato di Mandy Rose, che tra le altre cose in passato ha rifiutato un invito ad entrare nel mondo del porno (con "proposta indecente" da circa un milione di dollari).

Il rapporto della Golden Goddess con il suo fisico

In una recente intervista concessa dalla newyorkese Amanda Saccomanno (questo il suo nome reale) a The Wrap, si è parlato anche di questo aspetto, del rapporto con il suo fisico e la sensualità, che, tra l'altro sta tornando a mostrarsi anche di recente con una serie di sguardi "equivoci" con la sua partner sul ring, Sonya Deville:

Non mi dà fastidio, lo adoro. Fa parte del mio personaggio. È ciò che mi rende quella che sono. L'ho sempre detto, anche nel territorio dello sviluppo di NXT: "Sì, sono bella e tutto quello che vuoi. Sono anche attraente, sexy... Ma ho anche il cervello e la forza a sostegno di tutto questo".

Difficile darle torto. Mandy Rose (che nel 2014, nella sua carriera nel culturismo, ha vinto il World Beauty Fitness & Fashion Bikini), è un'atleta che abbina la bellezza a importanti doti fisiche, anche se al momento è solo riuscita a sfiorare delle occasioni per vincere dei titoli in WWE (proprio questo martedì potrebbero conquistare una chance per lottare con in palio le cinture di coppia attualmente detenute da The IIconics).

Sempre nel corso dell'intervista, poi, The Golden Goddess ha parlato del suo futuro:

Quando sei una superstar WWE, non voglio dire che hai vita breve, ma comunque ogni tanto devi anche guardare al futuro e avere già tutto pianificato. Questa esperienza d'altronde non durerà per sempre.

Un ragionamento intelligente, che non fa una piega. Gli anni d'altronde passeranno anche per una "dea dorata" come lei e ragionare già adesso per un futuro che vada oltre il wrestling è più che lecito. Oltre a essere una dimostrazione che al di là della bellezza, innegabile, ci sia pure tanto cervello.