La notizia, diramata dall'agenzia locale Yonhap, è stata riportata citando fonti della polizia locale. Secondo le stesse fonti, il nuotatore ungherese avrebbe negato i fatti ed è stato rilasciato subito dopo aver deposto una dichiarazione. La polizia sudcoreana gli ha comunque proibito di lasciare il Paese asiatico fino a che l'indagine non sarà conclusa. L'incidente è avvenuto il giorno dopo il crollo di una struttura di una discoteca nella stessa città, in un incidente che ha causato due morti di nazionalità sudcoreana e sedici feriti, tra cui otto atleti che gareggiavano ai Mondiali.

Lo sportivo di 22 anni è stato accusato di molestie sessuali da una ragazza di 18 anni in un club di Gwangju, per un episodio avvenuto intorno alle 3 ora locale di oggi (le 20 di sabato in Corea del Sud).

